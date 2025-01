Nicola Coughlan feiert mit ihrem "Derry Girls"-Co-Star Dylan

Nicola Coughlan (38) zeigte sich am Mittwochabend blendend gelaunt bei einer besonderen Screening- und Q&A-Veranstaltung zur dritten Staffel der Channel-4-Serie "Big Boys" in London. Die Bridgerton-Berühmtheit kam, um ihren ehemaligen "Derry Girls"-Co-Star Dylan Llewellyn zu unterstützen, der in der Comedy-Serie die Hauptrolle des Jack spielt. In einem eleganten schwarzen Outfit strahlte die Schauspielerin neben ihrem ehemaligen Kollegen, als die beiden nach der Vorführung herzlich miteinander plauderten und für Fotos posierten, die unter anderem Daily Mail vorliegen.

Auch Ex-Spice Girl Mel C (51) war beim Londoner Event vor Ort. Die Sängerin feierte vor allem Serienschöpfer Jack Rooke. Die beiden verbindet die Zusammenarbeit an einem früheren Musikprojekt. Jack nutzte die Gelegenheit, um über den bevorstehenden Abschied von "Big Boys" zu sprechen, da die dritte Staffel gleichzeitig die letzte sein wird. "Vor zehn Jahren brachte ich eine eher improvisierte Comedy-Theaterstunde über Trauer und Freundschaft in eine feuchte Höhle beim Edinburgh Fringe und dachte niemals, dass es ein Jahrzehnt später eine alberne, süße kleine Sitcom über einen männlichen Kumpel und einen schüchternen Schwulen, die beste Freunde werden, sein würde", erklärte der Serienmacher und ergänzte dankbar: "Ich kenne das Ende seit dem Pilotfilm, und ich hoffe, es repräsentiert immer noch jene ersten Edinburgh-Vorstellungen, aber auch die kollaborative Genialität unserer unglaublichen Besetzung, Crew und Kreativen." Für seine erfolgreiche Serie wurde Jack im vergangenen Jahr mit einem BAFTA als bester Comedy-Autor ausgezeichnet.

Dylan ist seit Beginn fester Bestandteil der Serie. Doch bevor der Brite in "Big Boys" als Hauptfigur Jack durchstartete, spielte er von 2018 bis 2022 in der Serie "Derry Girls" an der Seite von Nicola die Rolle des James Maguire. Die zwei TV-Bekanntheiten haben sich trotz des Endes der Serie vor drei Jahren nicht aus den Augen verloren. Nicola, die dort die Rolle der quirligen Clare spielte, hat mehrfach betont, wie sehr sie die Zeit mit dem Cast in Nordirland genossen habe. Abseits der Kameras bewiesen die Schauspieler immer wieder ihre enge Freundschaft. Dylan selbst ist für seinen charmanten, humorvollen Auftritt auf der Leinwand bekannt, hat jedoch kürzlich in Interviews auch offen über die Herausforderungen des Schauspielerdaseins und den Druck gesprochen, der mit wachsendem Erfolg einhergeht.

Getty Images Serienschöpfer Jack Rooke bei den BAFTA Awards 2024

Getty Images Dylan Llewellyn bei den BAFTA Awards 2023

