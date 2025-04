Nicola Coughlan feiert süßes Red-Carpet-Debüt mit Jake Dunn

Nicola Coughlan (38) und ihr Freund Jake Dunn haben am Donnerstag ihr erstes öffentliches Paar-Debüt auf dem roten Teppich gefeiert. Bei der BAFTA Television Craft Nominees Party im Londoner Victoria and Albert Museum kam die Bridgerton-Darstellerin gemeinsam mit dem "Renegade Nell"-Star an. Für den feierlichen Anlass entschieden sich die beiden für perfekt aufeinander abgestimmte Outfits: Nicola trug ein figurbetontes Minikleid mit auffälliger Tüll-Schleife und schwarzen Plateau-Heels, während Jake sich für ein maritimes Anzug-Ensemble mit weißen Sneakern und offenem Hemd entschied.

Mit dem Auftritt machten die Turteltauben ihre Beziehung unumstößlich offiziell. Bereits seit August 2024 sorgten gemeinsame Festivalbesuche für Aufsehen. Nicola deutete die Romanze zudem im Februar an, als sie Jake zu dessen 25. Geburtstag auf Social Media süße Zeilen widmete. Vermittelt wurden die beiden von Nicolas langjähriger Freundin und "Derry Girls"-Kollegin Louisa Harland. Seitdem wurden sie immer wieder zusammen mit ihrem Freundeskreis in Nordlondon gesichtet. Freunde berichteten, dass die Beziehung von Anfang an harmonisch gelaufen sei. "Sie sind absolut vernarrt ineinander und haben so viel Spaß zusammen", verriet ein Insider gegenüber MailOnline.

Noch im vergangenen Jahr kursierten hartnäckige Liebesgerüchte um Nicola und ihren "Bridgerton"-Co-Star Luke Newton (32). Einige Fans der Serie hatten spekuliert, dass sich zwischen den zwei mehr als nur eine Freundschaft entwickelt haben könnte, nachdem ihre Charaktere in der Show eine romantische Beziehung eingegangen waren. Doch die Irin machte schnell klar, dass die Spekulationen unbegründet waren. "Viele Leute wünschen sich wirklich, dass ich Luke heirate. Wir haben diese wunderbare Freundschaft. Ist es nicht wunderbar, dass ein Mann und eine Frau eine solche Beziehung zueinander haben können?", erklärte die TV-Bekanntheit in einem Interview mit Time.

Getty Images Nicola Coughlan, Februar 2025

Getty Images Luke Newton und Nicola Coughlan, Juni 2024

