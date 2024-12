Nicola Coughlans Mutter wegen "Bridgerton"-Sexszenen sauer

Nicola Coughlan (37) hat in der "Graham Norton Show" verraten, dass ihre Mutter so verärgert über ihre Sexszenen in der dritten Staffel von Bridgerton gewesen sei, dass sie sich geweigert habe, mit ihr zur Premiere zu gehen. Während ihres Auftritts in der britischen Talkshow am Freitag erzählte Nicola, dass ihre Mutter ihr die erotischen Szenen in der Serie übelnahm. "Sie war so sauer auf mich wegen dieser Szenen", gestand Nicola dem Moderator Graham Norton (61) und fügte hinzu, dass sie daher ohne ihre Mutter zur Vorführung gegangen sei.

Nicola, die mit 35 Jahren ihre erste erwachsene Rolle spielte, fand es seltsam, plötzlich die romantische Hauptfigur zu verkörpern und intime Szenen zu drehen. "Es war so merkwürdig, die romantische Hauptrolle zu spielen und mich auf sexy Dinge einzulassen", erzählte sie weiter. In der dritten Staffel von "Bridgerton" spielt sie Penelope Featherington, die eine leidenschaftliche Beziehung mit Colin Bridgerton eingeht, dargestellt von Luke Newton (31). Besonders eine Szene sorgte für Aufsehen: Nach einem Streit mit ihrer Mutter wird Penelope von Colin getröstet und zwischen den beiden kommt es zu einer intimen Begegnung.

Nicola äußerte sich außerdem bezüglich ihres Images als Vorbild für Body Positivity. Nachdem eine Journalistin sie für das Annehmen der Rolle der Penelope als "sehr mutig" bezeichnet hatte, konterte Nicola selbstbewusst: "Es ist schwierig, denn ich denke, Frauen mit meinem Körpertyp – Frauen mit perfekten Brüsten – sind einfach nicht oft genug auf dem Bildschirm zu sehen!" Mit diesem humorvollen Kommentar setzte sie ein Zeichen für Selbstakzeptanz und Vielfalt in der Filmindustrie. Abseits von "Bridgerton" sprach sie auch über ihre Rolle im Weihnachtsspecial von "Doctor Who" und gestand, dass sie vor den Dreharbeiten wenig über die Serie gewusst habe, aber gerne wieder dabei wäre: "Wenn sie mich wiederhaben wollen, würde ich es sofort wieder tun."

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicola Coughlan, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images "Bridgerton"-Stars Luke Newton und Nicola Coughlan

Anzeige Anzeige