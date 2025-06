Bei 30 Grad: Daniela Katzenberger wäscht ihr Auto im Bikini

Daniela Katzenberger (38) heizt ihren Fans auf Instagram ordentlich ein! Bei 30 Grad und strahlendem Sonnenschein in ihrer Wahlheimat Mallorca ging es für die Reality-TV-Bekanntheit ans Abspritzen ihres Fahrzeugs in der Waschanlage – und das in einem knappen, neonpinken Bikini. "Karre waschen bei 30 Grad. Nur auf Malle", kommentierte die 38-Jährige augenzwinkernd ein Video, in dem sie ihre Aktion festhielt. In dem Clip greift Dani beherzt zu einem Schlauch und rennt lachend um ihr Auto herum, um es blitzeblank zu waschen.

Mit ihrem lässigen Auftreten und herrlich unverkrampften Humor kommt die Tochter von Iris Klein (58) hervorragend bei ihrer Fangemeinde an. In der Kommentarspalte des Clips sammeln sich zahlreiche Komplimente für die Kultblondine. "Daniela Katzenberger ist top. Sie hat ein gutes Herz, tollen Humor, ist immer unterhaltsam!", schwärmt zum Beispiel ein Bewunderer und ein weiterer schreibt: "Was bist du für eine tolle, witzige und wunderschöne Frau!" Ein dritter Kommentar lautet außerdem: "Ich bekomme von Instagram sehr oft richtige Kacklaune und verzupfe mich deswegen lieber schnell. [...] Aber bei dir, ich schaue dich an und muss einfach lächeln."

Daniela Katzenberger hat sich längst als feste Größe in der deutschen Fernsehlandschaft etabliert. Nach ihrem Durchbruch bei "Auf und davon – Mein Auslandstagebuch" und Goodbye Deutschland folgten zahlreiche weitere Reality-TV-Projekte, in denen sie mit ihrer offenen und humorvollen Art begeisterte. Mittlerweile lebt sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Lucas Cordalis (57) und ihrer Tochter Sophia (9), die im Jahr 2015 geboren wurde, auf Malle. Dort gewährt sie ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihren Familienalltag, ihre Projekte oder eben solche spritzigen Momente wie die ungewöhnliche Autowäsche unter Palmen.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im März 2025

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia, August 2024

