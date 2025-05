Reagiert Kim Virginia hier auf Kritik ihres Satire-Videos?

Kim Virginia Hartung (30) erhitzte kürzlich die Gemüter. Auf Instagram teilte das Reality-Sternchen vor wenigen Tagen eine Ankündigung für ein Statement, das sie vorgedreht hatte, weil sie sich angeblich im Sommerhaus der Stars befinde. Zudem behauptete sie, gar nicht wirklich schwanger zu sein. Mit diesen Informationen ließ sie ihre Follower für mehrere Stunden im Dunkeln tappen. Die Auflösung folgte mit einem Statement-Video, das viel mehr Ironie und Sarkasmus beinhaltete als ernsthafte Richtigstellungen. Für diese Aktion hagelte es eine Menge Kritik, zu der sich Kim Virginia in ihrer Story nun offenbar äußert. "Tut mir übrigens leid, dass ich mich zu viel im Sarkasmus und in der Ironie verloren habe in meinem Reel. Ohne etwas Witz wäre es doch öde. Die Welt ist schon ernst genug", schreibt sie.

Nach ihrem Satire-Video waren ihre Fans verwirrt, ob Kim Virginia nun schwanger ist oder nicht. Um der Unwissenheit ihrer Community vorzubeugen, stellt sie klar: "Ja, ich bin schwanger und wir sind in keinem Format oder haben irgendeine Promo für irgendwas gemacht." Das Video spiegele lediglich ihr "kleines, verrücktes Leben", das sie teilen wolle, wider. "Das Ganze wirkt nach wie vor sehr gespielt", stellt ein Social-Media-Nutzer unter Kim Virginias neuestem Beitrag ganz nüchtern fest.

In ihrem Satire-Video wollte Kim Virginia lediglich einige Gerüchte aufgreifen, die sie sich in der Vergangenheit anhören musste. Dass ihr Witz von einigen nicht gut aufgenommen werden könnte, ahnte die Influencerin offenbar nicht. Nicht nur ihre Fans kritisierten sie, auch andere Promi-Kollegen fanden die Aktion uncool. "Wenn man postet, dass die Schwangerschaft erfunden war und es dann alles wieder zurückzieht, wenn man einfach damit seit Monaten spielt, dann finde ich das schwierig! Ich finde, mit dem Thema spielt man nicht, das macht man einfach nicht, weil es so viele Menschen da draußen gibt, die sich wirklich von ganzem Herzen ein Kind wünschen", ärgerte sich Anna Adamyan (29) in den sozialen Medien.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia im Mai 2025

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Influencerin

