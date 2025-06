Kim Virginia bleibt trotz Klinikaufenthalt im Netz aktiv

Am Sonntagabend sorgte Kim Virginia Hartung (30) mit einer Schocknachricht für Aufregung, als sie in einer Instagram-Story mitteilte, dass sie stationär im Krankenhaus aufgenommen wurde. Die aus dem Reality-TV bekannte Influencerin, die aktuell von Nikola Glumac (29) schwanger sein soll, schrieb: "Ich bin geschockt, verletzt und sprachlos, wozu manche Menschen fähig sind", und fügte hinzu, dass nach diesem Tag nichts mehr so sein werde wie davor. Seit dieser Nachricht herrschte Funkstille – ihre Fans befürchteten das Schlimmste. Doch nun gibt es ein kleines Lebenszeichen von Kim: Auf TikTok repostete sie das Video einer Trash-TV-Kommentatorin, das ihre eigene Geschichte aufbereitete – für ihre Anhänger definitiv ein Hoffnungsschimmer, dass es der Schwangeren doch besser geht, als viele zunächst befürchtet hatten.

Das repostete Video stammt von einer TikTokerin namens Stellamachella, die immer wieder über das Drama rund um Kim und Nikola spricht. Die Content-Creatorin schildert darin, dass Kim in ihren Posts sehr aufgewühlt wirke und es ihr offenbar schwerfalle, das Geschehene zu verarbeiten. Gleichzeitig bittet die TikTokerin die Öffentlichkeit um einen respektvollen Umgang mit der Angelegenheit: Sie mahnt in ihrem Clip vor voreiligen Spekulationen, da bislang nichts über den Vorfall selbst bekannt ist – ebenso wenig wie über den aktuellen Zustand von Kim und ihrem ungeborenen Baby.

Kim, die unter anderem bereits am Dschungelcamp teilnahm, hat offenbar immer wieder mit Schicksalsschlägen zu kämpfen. Nach insgesamt drei Autounfällen, in die sie und Partner Nikola in kürzester Zeit verwickelt waren, war zuletzt etwas Ruhe eingekehrt – doch jetzt machen sich ihre Fans erneut große Sorgen. Trotz des auffällig dramatischen Alltags, den Kim engmaschig auf Social Media dokumentiert, fiebern ihre Anhänger weiter mit und hoffen inständig, dass die Situation im Krankenhaus für die ehemalige Stewardess glimpflich ausgehen wird.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, April 2025