Kim Virginia Hartung im Krankenhaus: Management äußert sich

Die Reality-TV-Bekanntheit Kim Virginia Hartung (30) sorgte kürzlich bei ihren Fans für Besorgnis, als sie ankündigte, im Krankenhaus zu sein. Details über die Ursache ihres Aufenthalts teilte sie dabei nicht mit. Nun hat sich ihr Management via Instagram zu Wort gemeldet und klargestellt, dass Kim aktuell keinen direkten Kontakt zu ihrem Team habe: "Zum jetzigen Zeitpunkt können wir leider keine Auskunft geben, auch wir konnten bislang keinen direkten Kontakt zu ihr herstellen. Sobald sie bereit ist, wird sie sich persönlich bei euch melden."

Die Umstände, die zu Kims Krankenhausaufenthalt führten, sowie ihr aktueller Gesundheitszustand bleiben weiterhin unklar. Die Pflege ihrer Accounts übernimmt derzeit offenbar ihr Management. "Ihre Social-Media-Accounts werden derzeit von uns betreut. Kim Virginia ist momentan nicht selbst aktiv. Wir bitten um Verständnis und darum, ihr die Zeit zu geben, die sie jetzt braucht", hieß es in dem Statement weiter. Trotz der Bitte um Ruhe und Zurückhaltung reißen die Spekulationen in den sozialen Netzwerken nicht ab. Während manche Fans ihre Genesungswünsche und Unterstützung ausdrücken, möchten andere unbedingt wissen, was vorgefallen ist.

Am Sonntagabend hatte Kim Virginia sich noch persönlich bei ihren Fans gemeldet und offenbart, dass sie völlig unerwartet ins Krankenhaus musste. "Heute hat als einer der schönsten Tage begonnen und ist in einem Albtraum geendet. Ich wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Ich kann kaum atmen oder denken", teilte die Reality-Darstellerin ihren Followern auf Instagram mit. Was genau geschehen war, behielt sie dabei für sich. In einer weiteren Nachricht schrieb sie: "Ich bin geschockt, verletzt und sprachlos darüber, zu was Menschen wirklich fähig sind." Mit diesen Worten ließ Kim ihre Community ratlos zurück.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige