"Ex on the Beach"-Star Steffi hat ihren Chris geheiratet

Stefanie Schaller (28), besser bekannt als Steffi aus Reality-TV-Shows wie Ex on the Beach, hat geheiratet! Anfang Juni gab sie ihrem Partner Chris nun das Jawort bei einer standesamtlichen Trauung. Auf Instagram teilte Stefanie ein Foto, das sie in einem traumhaften weißen Brautkleid mit durchsichtigen Puffärmeln bei der standesamtlichen Hochzeit zeigt. Weitere Einblicke gewährte sie in ihrer Story, wo sie mit ihrem Liebsten im Standesamt, beim Tanzen oder bei der anschließenden Feier zu sehen war.

Zahlreiche Fans, Freunde und Kollegen freuen sich mit dem frisch vermählten Ehepaar und hinterlassen ihnen ein paar liebe Worte im Netz. "Von ganzem Herzen, nur das Allerbeste für euch zwei. Ihr seid ein wunderschönes Paar", "Oh mein Gott, Steffi! Du bist so wunderschön" oder "Herzlichen Glückwunsch! So eine schöne Braut, wow", hieß es in den Kommentaren. Auch Steffis Papa meldete sich. "Meine hübsche Tochter! Bin so stolz auf dich!", schrieb er.

Die Beziehung der beiden begann im September 2024 und entwickelte sich schnell zu etwas ganz Besonderem. Kurz nachdem sie ihre Liebe öffentlich gemacht hatte, folgte bereits die Verlobung. Stefanie zeigte sich stets begeistert von ihrem Partner und beschrieb ihn in den sozialen Medien voller Lob und Dankbarkeit. Auch ein Partner-Tattoo zeugt von der engen Verbindung zwischen den beiden. Ihre Hochzeit setzt nun das krönende Highlight einer Liebesgeschichte, die wie aus dem Märchenbuch stammt.

Instagram / stefxniex "Are You The One?"-Star Stefanie Schaller und ihr Partner, 2024

Instagram / stefxniex Stefanie Schaller und Chris Müller, Mai 2025

