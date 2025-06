"Goodbye Deutschland"-Paar trennt sich nach zehn Jahren

Alles aus und vorbei bei Katharina und Mirko Perkovic! Die zwei Goodbye Deutschland-Stars haben sich in ihren zehn Jahren Beziehung insgesamt sechsmal das Jawort gegeben – doch trotzdem hat ihre Ehe nun ein Ende gefunden. In einem Interview mit der Mallorca Zeitung bestätigte Mirko das Liebes-Aus: "Diese Entscheidung war kein plötzlicher Bruch, sondern das Ergebnis eines langen Prozesses, eine Veränderung, die sich über viele Monate abgezeichnet hat." Es habe mehrere Faktoren gegeben, die zu ihrer Trennung führten, so der TV-Auswanderer.

Einer der Gründe sei ihr gemeinsames Tapas-Restaurant Kamarillo in Artá gewesen, das immer wieder zu Streitigkeiten zwischen den beiden geführt habe. Während Katharina das Lokal stets als ihr "Baby" bezeichnete, sah Mirko darin vor allem ein Geschäftsprojekt, für das er zuletzt viel zurückstecken musste. Die ständigen Diskussionen führten dazu, dass das Paar immer mehr Zeit getrennt verbrachte, bis letztlich auch die Beziehung daran scheiterte. Katharina sei bereits mit ihren gemeinsamen Töchtern Matylda und Edyta aus ihrem Haus ausgezogen – Mirko bleibt dort wohnen: "Ich bin nun in einem 140-Quadratmeter-Haus mutterseelenallein."

Trotz des Ehe-Endes betonen Katharina und Mirko, dass sie als Eltern weiterhin eng verbunden bleiben möchten. Außerdem führen sie gemeinsam eine Marketing-Agentur, die sie offenbar erfolgreicher denn je betreiben. "Wir arbeiten besser zusammen als je zuvor", meinte Mirko optimistisch. Beide erklärten, dass sie sich bemühen möchten, ihre Kinder in einer liebevollen Umgebung großzuziehen: "Was bleibt, ist unsere Verbindung als Eltern und der gemeinsame Wunsch, dass unsere Töchter in Liebe aufwachsen. Dafür werden wir auch weiterhin Verantwortung übernehmen – gemeinsam."

Instagram / katharina_perkovic Katharina und Mirko Perkovic

Instagram / katharina_perkovic Mirko und Katharina Perkovic

