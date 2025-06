Lebenszeichen: Kim Virginia Hartung meldet sich aus Klinik

Kim Virginia Hartung (30) meldet sich erstmals aus dem Krankenhaus. Erst wenige Stunden ist es her, dass die Influencerin ihren Fans einen Schrecken einjagte, indem sie ihnen mitteilte, stationär in einer Klinik aufgenommen worden zu sein. Jetzt erklärt sie bei Instagram: "Mir geht es immer noch nicht besser. Ich kann und will gerade nicht in Worte fassen, was seit gestern passiert ist. Das ist der größte Albtraum, den ich je erlebt habe." Kim wolle niemanden "auf die Folter spannen", um Spannung zu erzeugen, stellt sie zudem klar. Sie könne selbst gerade keinen klaren Gedanken fassen. "Was passiert ist, übersteigt alles, was ich mir je vorstellen könnte. [...] Trotzdem: ein kurzes Lebenszeichen. Wir leben beide noch", meint sie offenbar erschüttert.

Was Kim darüber hinaus zutiefst schockiere, sei die Tatsache, dass offenbar einige User im Netz praktisch eine Fehlgeburt erwarten – und das bereits in den vergangenen Monaten. Zurückzuführen ist das auf die Vermutung vieler Follower, die Schwangerschaft der Reality-Bekanntheit sei vorgetäuscht und müsse – um alles aufzulösen – in einer Fehlgeburt enden. Für Kim unbegreiflich: "Wie auch in den letzten Monaten scheint man mit einer erschreckenden Erwartung auf einen Abort zu hoffen. Ich finde keine Worte mehr für das, was manche Menschen für 'normal' oder 'gerechtfertigt' halten... in einer Situation, in der es um das Leben eines Babys und seiner Mutter geht." Sie wolle sich jetzt erst mal abmelden – um ihre Accounts kümmere sich ihr Management.

Tatsächlich wird Kim seit der Verkündung ihrer Schwangerschaft vorgeworfen, es handle sich um einen Fake. Grund dafür war die Tatsache, dass weder die werdende Mutter selbst noch ihr Partner Nikola Glumac (29) viele Details zum Baby preisgaben. Auch waren manche User sicher, nie einen Babybauch und später sogar einen Umschnallbauch bei Kim gesehen zu haben. Die 30-Jährige und ihr Liebster trotzten den Gerüchten aber tapfer und versuchten es sogar mit Humor. So teilte Kim um Ostern herum ein Foto von sich und ihrem kleinen Babybäuchlein. "Es wird Zeit, ehrlich mit euch zu sein… Die Wahrheit ist: Ich habe einen echt dicken Blähbauch bekommen. Fröhliche Ostern von Nikola, mir und meinem kleinen Blähbauch", kommentierte sie den Post ironisch.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, TV-Bekanntheit

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025