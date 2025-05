Nikola verrät: So hat sich Kim in Schwangerschaft verändert

Nikola Glumac (29) und Kim Virginia Hartung (30) könnten kaum glücklicher sein: Die beiden Reality-TV-Stars erwarten ihr erstes gemeinsames Kind, eine Tochter. Im Rahmen einer Instagram-Story beantwortete Nikola nun die Fragen seiner Fans und plauderte dabei offen über die Veränderungen, die er an seiner schwangeren Freundin bemerkt hat. "Jede Frau verändert sich in der Schwangerschaft, das ist ganz normal", erklärte er ehrlich. Besonders auffällig sei, dass Kim in dieser Zeit mehr Schlaf brauche und oft müde sei. Außerdem sehne sie sich vermehrt nach Zuneigung und möge es, noch öfter als sonst zu kuscheln. Auch bei der Ernährung habe es kleine, liebevolle Unterschiede gegeben: "Natürlich gibt's auch mehr Snacks als sonst", scherzte Nikola.

Das Paar scheint die Schwangerschaft mit Freude und einer ordentlichen Portion Gelassenheit zu meistern. Mit ihren ehrlichen Einblicken teilen die beiden regelmäßig ihre Erfahrungen mit ihren Followern. Für Nikola ist es eindeutig, dass die Veränderungen während dieser besonderen Zeit zum Prozess dazugehören und auch die Beziehung weiter stärken. Die Vorfreude auf die gemeinsame Tochter ist in jedem Post zu spüren. "Es ist so schön, diese Phase ihres Lebens mit ihr erleben zu dürfen", ließ er durchblicken und machte keinen Hehl aus seinen Gefühlen für Kim.

Doch die Hormone und Veränderungen machen sich nicht nur an Kims Energielevel bemerkbar. In der Vergangenheit sprach die werdende Mutter bereits darüber, dass ihre Haut unter der Schwangerschaft leidet. Dabei reagiert Kim offen und ehrlich auf diese neuen Herausforderungen und scheut nicht, solche Themen mit ihren Followern zu teilen. Für ihre Fans macht gerade diese Authentizität einen großen Teil ihrer Beliebtheit aus. Mit Nikola an ihrer Seite dürfte sie sich jedoch bestens betreut fühlen – ihre kleine Familie freut sich sichtbar auf das, was kommt.

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac im April 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im Mai 2025

