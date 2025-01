Elon Musk sorgt mit umstrittener Handgeste für großen Wirbel

Elon Musk (53) sorgte am Montag bei Donald Trumps (78) Amtseinführung für Aufsehen. Nachdem Donald zum 47. Präsidenten der USA vereidigt wurde, ergriff sein treuer Anhänger und Freund Elon das Wort. Während seiner Rede in der Capital One Arena in Washington dankte der Unternehmer den Unterstützern für ihren entscheidenden Beitrag zum Erfolg des Republikaners: "Es ist dank euch, dass die Zukunft der Zivilisation gesichert ist." Bei diesen Worten machte der Tesla-Chef eine eindringliche Geste, indem er eine Hand auf sein Herz legte und den gleichen Arm anschließend nach oben ausstreckte. Eine Bewegung, die in den Medien für Stirnrunzeln sorgte.

Schnell zog die Geste Vergleiche zu einem umstrittenen Gruß nach sich. Auf X beschrieben einige Nutzer den Moment als "Nazi-Salut". Andere hingegen bezeichneten die Bewegung lediglich als "ungeschickte Geste in einem Moment der Begeisterung" und forderten, man solle die Situation nicht eskalieren. Elon postete auf der Plattform zwar einen Mitschnitt seiner Rede bei der Präsidentschaftsparade, ließ seine kontroverse Handbewegung jedoch unkommentiert.

Elon, der regelmäßig mit kontroversen Aussagen polarisiert, steht schon länger im Fokus wegen seiner politischen Positionen. Der Chef von Tesla und SpaceX hatte den amtierenden Präsidenten in der Vergangenheit wiederholt gelobt und sich hinter dessen Kandidatur gestellt. Das ging sogar so weit, dass er den Wahlkampf des Republikaners mit einer Lotterieaktion unterstützte. Bei dieser konnten registrierte Wähler, die die Petition um "freie Meinungsäußerung und das Recht, Waffen zu tragen" unterschrieben hatten, täglich eine Million US-Dollar gewinnen. Die Staatsanwaltschaft sah dieses Vorgehen als illegal an und verklagte den Tech-Milliardär – doch vergebens. Ein Gericht erklärte die umstrittene Verlosungsaktion nur einige Wochen später für zulässig.

Getty Images Donald Trump bei der Vereidigung zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika

Getty Images Elon Musk beim Wahlkampf von Donald Trump im Oktober 2024