So klappt das Co-Parenting bei Jodie Turner-Smith und Joshua

Jodie Turner-Smith (38) spricht offen über das Elternsein mit ihrem Ex-Mann Joshua Jackson (46). In einem Interview mit Entertainment Tonight berichtet die Schauspielerin über die Herausforderungen und Freuden des Co-Parentings nach der Trennung. Sie betont: "Man muss einfach an die Kinder denken." Für Jodie stehe das Wohl ihrer gemeinsamen Tochter im Mittelpunkt, besonders da all ihre Taten aufgrund ihres Promistatus für immer dokumentiert seien. "Ich möchte nicht, dass meine Tochter eines Tages etwas liest und dabei Schlechtes denkt", erklärt sie und fügt hinzu, dass niemand immer alles richtig mache, aber sein Bestes gebe, wenn man sich auf das Richtige konzentriere.

Die beiden Stars heirateten 2019 nach nur einem Jahr Beziehung und wurden im April 2020 Eltern einer Tochter. Nach vier Jahren Ehe reichte Jodie im Jahr 2023 die Scheidung ein und nannte unüberbrückbare Differenzen als Grund. Trotz der Trennung bemühen sich aber beide, zum Wohl ihres Kindes als Eltern zusammenzuarbeiten. In einem früheren Interview mit Glamour UK sprach Jodie über die Anpassungsphase nach der Trennung: "Es ist eine Umstellungsphase für jeden, wenn man sich von jemandem trennt, weil man es gewohnt ist, immer bei seinem Kind zu sein." Sie betonte, dass es kein Handbuch für solche Situationen gebe und jeder versuche, seinen eigenen Weg zu finden. Unterschiedliche Lebensweisen könnten das gemeinsame Elternsein zusätzlich verkomplizieren.

Joshua, unter anderem bekannt aus Dawson's Creek, äußerte sich ebenfalls zu seiner Rolle als Vater. In einem Interview mit People im Jahr 2022 sagte er über die Erziehung seine Tochter: "Elternsein ist ein Dauerjob, weil sie ständig eine neue Version ihrer selbst ist." Er genieße die Gespräche mit seiner Tochter und schätze ihre Meinungen sehr. Abseits ihrer Elternrollen konzentrieren sich die beiden auf ihre jeweilige Karriere. Jodie, die durch Filme wie "Queen & Slim" oder "After Yang" Bekanntheit erlangte, setzt sich außerdem für mehr Diversität in Hollywood ein und ist stolz darauf, als starke weibliche Stimme wahrgenommen zu werden.

Getty Images Jodie Turner-Smith und Joshua Jackson, Schauspieler

Getty Images Joshua Jackson im September 2018

