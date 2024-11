Was lief wirklich zwischen Priyanka Chopra und Shah Rukh?

Der beliebte Bollywoodstar Shah Rukh Khan (59) ist seit 1991 mit Gauri Khan verheiratet. Die Chemie mit seiner einstigen Filmpartnerin Priyanka Chopra (42) schien jedoch auch hinter den Kulissen gestimmt zu haben. Die angebliche Affäre der Schauspieler ist bereits seit Jahren ein beliebtes Thema in der Gerüchteküche, doch offenbar hatte Priyanka diese sogar höchstpersönlich bestätigt. In der Sendung "Dirty Laundry" brachte sie bereits im Jahr 2017 die Jacke ihres Co-Stars als ihren wertvollsten Besitz mit. Zwar nannte sie nicht seinen Namen, doch äußerte sich wie folgt zu dem Kleidungsstück: "Das ist eine Jacke, in der ich buchstäblich lebe. Es ist meine Flughafenjacke, aber sie gehörte einem Ex-Freund."

Nun stellt sich die Frage, wie die besagte Kleidung Shah Rukh zugeordnet werden konnte? Wie unter anderem Bollywood Shaadis kürzlich berichtete, hätten sich Fans die Mühe gemacht, nach Beweisfotos zu suchen. Ein User teilte eine Collage, welche zeigte, dass der Fanliebling dieses Stück tatsächlich besessen hätte. Es handelte sich um eine braune D&G-Jacke, welche beide zu verschiedenen Anlässen getragen haben. Aus Sicht der Internet-Community sei dies offenbar ein eindeutiges Zeichen. Offiziell bestätigt ist aber von beiden Seiten bis heute nichts.

Zuletzt sah man das vermeintlich geheime Paar in "Don 2 – The King is Back" Seite an Seite spielen. Seither machte sich Priyanka allerdings in Hollywood einen Namen und Shah Rukh setzte seine Arbeit in Bollywood fort. Zum Bedauern seiner zahlreichen Anhänger wird der Darsteller jedoch nicht noch einmal in die namensgebende Rolle des Don schlüpfen. Stattdessen wird derzeit an einer Produktion mit seinem Nachfolger Ranveer Singh (39) gearbeitet. Dieser solle wohl vor allem die jüngere Generation ansprechen, wie der Regisseur Farhan Akhtar in einem Video auf YouTube erläuterte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shah Rukh Khan und Priyanka Chopra, Januar 2011

Anzeige Anzeige

Getty Images Ranveer Singh, September 2018

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige