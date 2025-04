Elias und Oliver: "Berlin - Tag & Nacht" hat zwei Neuzugänge

Berlin - Tag & Nacht freut sich über zwei neue Gesichter! Finn Hanssen und Jayar Sibilla verstärken den Cast der beliebten Reality-Soap. Finn übernimmt die Rolle des Schuldirektors Oliver Lorenz, der zugleich Mathe- und Englischlehrer ist. Jayar hingegen schlüpft in die Haut des 17-jährigen Schülers Elias Hanke, der von Potsdam nach Berlin zieht und sich als aufmüpfiger Teenager wenig für den Unterricht begeistern kann. Beide geben ihr Debüt in der Serie und beschreiben ihre Rollen als spannend und herausfordernd – zumal die Darsteller schnell große Unterschiede zwischen sich und ihren BTN-Figuren feststellen konnten. "Der größte Unterschied zwischen mir und Oliver: Ich sehe mich selbst weder in einer klassischen Führungsrolle noch als Vaterfigur. Ich mag Kinder sehr, aber ich verspüre kein Bedürfnis, eigene zu haben", erklärt Finn gegenüber Promiflash. Jayar meint, das "Arrogante und Aufmüpfige von Elias" treffe gar nicht auf ihn zu: "Elias blockt alles und jeden ab und hat Schwierigkeiten, sich mit Gleichaltrigen zu connecten. Ich bin eigentlich sehr umgänglich und gehe offen auf Menschen zu."

Während Finn die Rolle des verschlossenen Schuldirektors reizt, um sich selbst neu zu entdecken, bringt die Arbeit am Set für Jayar einen echten Neuanfang. Der Nachwuchsschauspieler hatte ursprünglich eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann begonnen, bevor er sich erfolgreich bei "Berlin - Tag & Nacht" bewarb. Beide berichten von einem angenehmen Start ins neue Team. Finn hebt besonders das herzliche Miteinander hervor: "Die Zusammenarbeit mit Menschen, bei denen sich echtes Teamgefühl entwickelt, ist ein Geschenk." Jayar ist gespannt auf die Reaktion der Fans: "Ich freue mich sehr auf die Ausstrahlung, auch wenn meine Rolle bei den Fans am Anfang vielleicht nicht so gut ankommt. [...] Die Fans können sich auf eine aufregende, spannende und sehr emotionale Geschichte mit Elias freuen."

Neben Finn und Jayar mischt eine weitere Kollegin den "Berlin - Tag & Nacht"-Kosmos auf. Ellinor Vogel erfreut die Fans mit ihrem Schauspieltalent. Die Berlinerin ist allerdings kein Neuzugang: Sie war bereits im vergangenen Sommer dabei und kehrte im Frühjahr 2025 wieder zurück in ihre Rolle als Indira. "Der Neueinstieg war das Beste, was mir seit Langem passiert ist. Ich bin sehr glücklich, wieder dabei zu sein, und ich wurde sehr herzlich empfangen und aufgenommen", freute sich Ellinor im Promiflash-Interview.

"Berlin - Tag & Nacht" läuft montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTLZWEI.

