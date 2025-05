Haben Filip Nikolic und BTN-Figur Mike Gemeinsamkeiten?

Filip Nikolic (38) verkörpert bei Berlin - Tag & Nacht die Rolle des Mike – mittlerweile seit ganzen sechs Jahren. Mit der Serienfigur hat der Schauspieler allerdings nicht sehr viele Gemeinsamkeiten. "Tatsächlich sind meine Rolle und ich grundsätzlich verschieden", gibt Mike im Promiflash-Interview zu verstehen. So könnte der Sportler beispielsweise "nie" in einer WG leben, diese Zeiten seien seit der Armee vorbei. Der Grund: Filip brauche seine Ruhe. "In Mikes Leben ist immer was los und nie kehrt richtig Ruhe ein", erklärt er und der 38-Jährige selbst stehe dazu komplett im Gegensatz.

Filip brauche nämlich seine Ruhe, vor allem in Form von Routinen. "Sport, Routine, ein ruhiges Zuhause und ein enger Freundeskreis sind die Dinge, die mir am wichtigsten sind", erklärt er Promiflash. Das lässt sich wahrscheinlich auch bestens mit seiner Partnerin Sofie verbinden. Der Reality-TV-Show-Star ist im Privatleben glücklich vergeben – und er und seine Freundin teilen die gleiche Leidenschaft: Sport! Dabei lernten sich die beiden damals auch kennen und lieben. "Sportler lernen sich beim Sport kennen. So war es auch bei uns. Und es macht es natürlich leicht, wenn man die gleichen Leidenschaften teilt. Sportler essen gern und gehen früh ins Bett, genau das, was ich brauche…", schwärmte Filip gegenüber Promiflash.

Früher war das Sporttreiben nicht nur Filips Hobby, sondern auch sein Beruf: Er war professioneller Bobfahrer. Vor seinem Umzug nach Berlin lebte der gebürtige Würzburger am Olympiastützpunkt in Oberhof, Thüringen, und trainierte dort für die deutsche und später auch für die serbische Nationalmannschaft. Er und seine Kollegen wollten als Viererbob an den Olympischen Winterspielen 2018 in Korea teilnehmen. Doch der Pilot des Bobs verletzte sich, die Teilnahme musste kurz vor knapp abgesagt werden.

Promiflash Filip Nikolic mit seiner Partnerin Sofie

Instagram / filip.nf Filip Nikolic, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

