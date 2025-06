Endlich bestätigt: Fortsetzung von "Der Teufel trägt Prada"

Nach Jahren des Wartens und immer wieder aufkommender Gerüchte steht nun fest: Es gibt eine Fortsetzung des Kinoklassikers "Der Teufel trägt Prada". Wie Disney verkündete, soll der Film am 1. Mai 2026 in die Kinos kommen – ein Datum, das nicht zufällig gewählt wurde. Nur wenige Tage später findet die berühmte Met Gala statt, die jährliche Veranstaltung, die von Anna Wintour (75) – der realen Inspiration für die legendäre Filmrolle der Miranda Priestly – organisiert wird.

Einige Fans dürften überrascht sein, denn Anne Hathaway (42) – die in der Hauptrolle als Andrea Sachs glänzte – hatte noch 2022 gegenüber Entertainment Tonight ausgeschlossen, dass es je eine Fortsetzung geben würde. Zwei Jahre später gab sie jedoch zu, die Idee habe eine gewisse Faszination, da sie und ihre Kollegen sich sehr verbunden fühlten. Zuletzt erklärte Stanley Tucci (64) – der im Original Nigel verkörperte – scherzhaft, er dürfe nichts verraten, um nicht in ein "Schauspielergefängnis" zu kommen. Offiziell haben weder Anne und Stanley noch Meryl Streep (75) oder Emily Blunt (42) ihr Mitwirken an der Fortsetzung bestätigt. Als gesichert gilt jedoch, dass David Frankel (66) erneut Regie führen und Aline Brosh McKenna wieder für das Drehbuch verantwortlich sein soll.

Über die Film and Television Industry Alliance (FTIA) wurde bekannt, dass die Fortsetzung inhaltlich am Ende der Laufbahn von Miranda einsteigen soll. Die Modeikone soll mit dem Niedergang der traditionellen Printmagazine konfrontiert sein. Welche Schauspieler im zweiten Teil wieder in ihre beliebten Rollen schlüpfen und im Modekosmos der Miranda ums Überleben kämpfen, bleibt abzuwarten.

Getty Images Anne Hathaway bei der Premiere von "Als du mich sahst"

Getty Images Emily Blunt, Meryl Streep und Anne Hathaway bei den SAG Awards 2024 in Los Angeles

