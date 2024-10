20 Jahre: Eva Longoria schwärmt von "Desperate Housewives"

20 Jahre ist es nun schon her, dass Folge eins von Desperate Housewives erstmals über die Bildschirme flackerte. Von Anfang an erfreute sich die Serie großer Beliebtheit und machte die Darsteller buchstäblich über Nacht zu Stars. Es war lebensverändernd, wie Eva Longoria (49) anlässlich des Jubiläums auf Instagram betont. "Ich werde so emotional, wenn ich daran denke, wie diese Show alles für mich verändert hat. So viele Erinnerungen, so viele Folgen und so viele ikonische Outfits", schwärmt die Schauspielerin.

Sie habe in all den Jahren, in denen die Dramakomödie gedreht wurde, alles gelernt, was sie heute über das Filmemachen und Fernsehen wisse. Dafür, für den Produzenten Marc Cherry (62), den sie als ihren Mentor bezeichnet, und all die Frauen, die sie wohlbehütend aufgenommen haben, sei sie bis heute überaus dankbar. Dabei ist die Rede von ihren Co-Stars Marcia Cross (62), Felicity Huffman (61), Teri Hatcher (59), Brenda Strong und Nicollette Sheridan (60), mit denen sie gemeinsam über acht Jahre hinweg die Hauptrollen der beliebten Serie verkörperte. In einer Bilderreihe, die sie auf Social Media teilt, ist zu sehen, wie toll sich alle miteinander verstanden haben.

In "Desperate Housewives" schlüpfen Eva und ihre Kolleginnen in die Rollen von verschiedenen Müttern und Hausfrauen, die in einem kleinen, auf den ersten Blick sehr langweilig wirkenden US-Vorort leben. Nachdem dort ein Mord stattfindet, scheint die Heimat der Damen dann allerdings doch nicht so friedlich und idyllisch zu sein, wie zu Beginn vermutet. Seit dem Aus der Serie im Mai 2012 hoffen die Fans auf ein Comeback – bisher vergebens. Die 49-Jährige wäre aber auf jeden Fall bereit. "Ich habe immer gesagt, dass ich bei einem Reboot als Erste dabei wäre", erzählte sie einst im Interview mit Fox News.

Getty Images Teri Hatcher, Felicity Huffman, Nicollette Sheridan, Eva Longoria und Marcia Cross, 2006

Instagram / evalongoria Felicity Huffman und Eva Longoria, "Desperate Housewives"-Darstellerinnen

