Jesse Metcalfe teasert ein "Desperate Housewives"-Reboot an

Erst kürzlich schien der Desperate Housewives-Schöpfer Marc Cherry (62) Fans Hoffnung auf ein Reboot der beliebten Serie zu machen. Nun gibt es eine weitere Person, die sich nicht abgeneigt von einer Neuauflage zeigt: Jesse Metcalfe (46), der in der Serie die Rolle von Eva Longorias (49) On-Screen-Liebhaber John Rowland verkörpert hat, erklärte gegenüber TMZ, es gebe wohl "ein wenig Gerede" über ein Comeback der Hausfrauen der Wisteria Lane. Der Schauspieler betonte allerdings auch: "Es liegt nicht wirklich in meiner Hand."

Demnach habe er auch noch nichts Konkretes von Marc gehört. Der 46-Jährige stehe jedoch ab und zu in Kontakt mit seiner einstigen Serienkollegin Eva, die auch "bereit" dazu sei, für die Prequel-Serie als ihr Charakter Gabrielle Solis zurückzukehren. Ob es tatsächlich zu einer Neuauflage kommen wird, wird sich also noch zeigen – doch wie der Produzent vor wenigen Wochen gegenüber People preisgab, vermisse er die Umgebung der Wisteria Lane und würde diese gerne wieder zum Leben erwecken.

"Desperate Housewives" lief zwischen 2004 und 2012 und handelte von vier Frauen, deren Leben von vielen Geheimnissen geprägt waren. Neben Eva übernahmen Teri Hatcher (60), Marcia Cross (62) und Felicity Huffman (62) die Hauptrollen – inwiefern sie das auch im Reboot tun könnten, bleibt derzeit fraglich. Wie Marc nämlich im Interview betonte, scheint es gut möglich, dass die Neuauflage in einer ganz anderen Zeit spielt. "Es gibt Zeiten, in denen ich denke: 'Was wäre, wenn ich über die Wisteria Lane im Jahr 1966 schreiben würde?'", erzählte der Drehbuchautor.

Getty Images Jesse Metcalfe und Eva Longoria im April 2005

Getty Images Marc Cherry mit den "Desperate Housewives"-Stars Felicity Huffman, Marcia Cross, Eva Longori

