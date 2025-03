Eva Longoria stibitzte von "Desperate Housewives"-Kollegin

Eva Longoria (49) hat jetzt verraten, dass sie während der Dreharbeiten zur Erfolgsserie Desperate Housewives gerne die Garderobe ihrer Kollegin Teri Hatcher (60) durchstöberte – und dabei sogar einige Stücke für sich behielt. "Ich habe Teris Kleidung gestohlen", scherzte die Schauspielerin in einem Interview mit der britischen Zeitung The Sunday Times. "Teri wollte nichts davon behalten. Es waren alles Kaschmirpullover, genau mein Stil", verriet Eva lachend. Ihre eigene Rolle, Gabrielle Solis, zog hingegen eher auffällige Outfits vor, die so gar nicht Evas persönlichem Geschmack entsprachen.

Die von 2004 bis 2012 ausgestrahlte Kultserie "Desperate Housewives" drehte sich um die Dramen und Geheimnisse der Bewohnerinnen der fiktiven Wisteria Lane. Neben Eva Longoria und Teri Hatcher gehörten auch Felicity Huffman (62), Marcia Cross (62) und Nicollette Sheridan (61) zum Ensemble. Zu den ikonischen Kostümen ihrer Rolle konnte Eva bis heute keinen Bezug finden. "Es gab viel Leopardenmuster", sagte sie lachend und fügte hinzu, dass sie selbst klassische, bequeme Kleidung bevorzuge. Den engen Kontakt zu einigen Cast-Mitgliedern wie Jesse Metcalfe (46), Marcia Cross oder Felicity Huffman hält sie bis heute aufrecht.

Abseits des Sets orientiert sich Eva in Sachen Mode hauptsächlich an inspirierenden Frauen in ihrer Umgebung. "[Ich bewundere] meine Mutter, meine Tante und meine Schwestern", erzählt die Schauspielerin. Vor allem ihre Tante beeindruckte sie mit ihrer gepflegten, immer glamourösen Erscheinung. Auch ihre enge Freundin Victoria Beckham (50) ist eines ihrer Style-Vorbilder, wie Eva in dem Interview angab: "Ich bewundere sie und strebe danach, eines Tages wie sie zu sein – aber ich werde es nie schaffen", witzelte sie. Ihre Vorliebe für schlichte, klassische Looks hat Eva Longoria ihren extravaganten Serien-Outfits jedenfalls nicht zu verdanken.

Getty Images Felicity Huffman, Eva Longoria und Teri Hatcher

Getty Images Teri Hatcher, Felicity Huffman, Nicollette Sheridan, Eva Longoria und Marcia Cross, 2006

