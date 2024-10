Eva Longoria ahnte "Desperate Housewives"-Wichtigkeit nicht

Eva Longoria (49) blickt zurück auf ihre Zeit bei Desperate Housewives und gesteht, dass sie damals nicht erkannte, wie bedeutend ihre Rolle als Latina in der Serie war. In einem exklusiven Clip aus der kommenden Sendung "Latinos in Hollywood: Owning Our Destiny" erzählt die Schauspielerin, dass sie nicht verstand, dass ihre Darstellung von Gabrielle Solis den Weg für mehr lateinamerikanische Repräsentation in Hollywood ebnete, vor allem auch für Frauen. "Ich wusste nicht, dass das eine große Sache war", so Eva. "Die Leute sagten mir ständig: 'Das ist eine große Sache.' Ich war eine Mexikanerin mit einem weißen Gärtner." Evas Bescheidenheit verdeckt ihre bedeutende Leistung in der Serie, in der sie eine komplexe und vielschichtige Figur spielte.

"Desperate Housewives" lief von 2004 bis 2012 acht Staffeln lang. Die Serie verhalf Eva nicht nur zum Durchbruch, sondern diente auch als exzellente Ausbildung für ihre zukünftige Arbeit als Regisseurin. "Ich hatte immer das Verlangen, hinter der Kamera zu stehen, und ich nutzte 'Desperate Housewives' als meine Filmschule", erklärt Eva. Sie gilt als eine bodenständige und humorvolle Persönlichkeit und erzählt gerne von den frühen Tagen des internationalen Ruhms. Dabei erinnert sie sich an einen Besuch in London, bei dem sie von einer Menschenmenge überrascht wurde: "Ich dachte, jemand Berühmtes muss da sein, vielleicht Bono (64). Aber der Fahrer sagte: 'Das bist du!'"

Seitdem hat Eva ihre Fähigkeiten als Regisseurin, Produzentin und Schauspielerin weiter ausgebaut. Im Jahr 2023 führte sie Regie bei dem Dokudrama "Flamin' Hot" und moderierte die CNN-Dokumentation "Eva Longoria: Searching for Mexico". Aktuell ist sie als Executive Producerin und Hauptdarstellerin in der spanischsprachigen Serie für Apple TV+ "Land of Women" zu sehen. Obwohl die Arbeit an der Serie, die auf Kastilisch gedreht wurde, eine Herausforderung für sie darstellte, empfand sie es als bereichernd. "Es war, als würde mein Gehirn am Ende des Tages schmerzen. Aber es war eine Freude", sagte sie im Juli gegenüber der AP.

Getty Images Jesse Metcalfe, Eva Longoria und Ricardo Antonio Chavira aus "Desperate Housewives"

Getty Images Der Cast von "Desperate Housewives"

