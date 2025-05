Geheimnis gelüftet: Darum klingt Miley Cyrus' Stimme so rau

Miley Cyrus (32) hat in der "The Zane Lowe Show" eine chronische Erkrankung enthüllt, die für ihren markanten Stimmklang verantwortlich ist. Die Sängerin leidet am sogenannten Reinke-Ödem, einer Erkrankung der Stimmbänder, bei der sich Polypen ausbilden. Miley beschrieb die Situation als Fluch und Segen zugleich: Während der große Polyp auf ihrem Stimmband ihrer Stimme ihre charakteristische Rauheit verleiht, gestaltet er Auftritte zu einer Herausforderung. Jeder Gesangseinsatz fühle sich für sie an, als ob sie mit Gewichten an den Beinen laufen würde. Trotz der Einschränkungen bleibt eine Operation für sie ausgeschlossen, da sie fürchtet, ihre einzigartige Stimmfarbe zu verlieren.

Mit Blick auf ihre Bühnenauftritte dämpfte die Künstlerin die Hoffnung ihrer Fans auf eine ausgedehnte Welttournee. Sie verdeutlichte, dass Live-Shows für sie nur unter nachhaltigen Bedingungen infrage kommen könnten, da sie prinzipiell nicht auf Playback zurückgreift. Zudem müsse die finanzielle Seite stimmen, um die immensen Kosten für Crew und Technik zu decken. Miley, die in ihrer Jugend für ihren wilden Lebensstil bekannt war, räumte zudem ein, dass Partys, Alkohol und Zigaretten ihrer Stimme nicht gutgetan hätten. Für die Krankheit sei jedoch vor allem die spezielle anatomische Beschaffenheit ihrer Stimmbänder verantwortlich.

Miley musste in ihrer Karriere bereits mehrere gesundheitliche Hürden nehmen. So erlitt sie zu Beginn des Jahres während einer Silvestershow eine geplatzte Eierstockzyste und hielt dennoch tapfer durch. Auch ein anderer Vorfall sorgte in der Vergangenheit für Schlagzeilen: Nach den Dreharbeiten zu einem Musikvideo, bei dem sie auf dem Hollywood Walk of Fame auf dem Boden rollte, zog sie sich eine gefährliche Infektion am Knie zu, die sie sogar in die Intensivstation brachte. Ihre Unerschütterlichkeit und die Bereitschaft, trotz großer Herausforderungen weiterzumachen, haben Miley nicht nur als Künstlerin, sondern auch als Mensch geprägt und ihre Fans tief beeindruckt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Miley Cyrus, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Miley Cyrus im Februar 2024

Anzeige Anzeige