Nach Umut-Trennung: Emma Fernlund ist wieder frisch verliebt

Emma Fernlund (24) sorgt erneut für Schlagzeilen: Die Reality-TV-Darstellerin scheint nach der Trennung von Umut Tekin (28) im April dieses Jahres wieder frisch verliebt zu sein. Zumindest laut ihrem neuesten TikTok-Clip. In diesem teilt Emma ihre Gefühle mit der Welt: Mit verträumtem Blick und einem freudigen Lächeln auf den Lippen schreibt sie zu dem Video: "Watch me fall in love at Ibiza", was so viel heißt wie "Schau mir zu, wie ich mich auf Ibiza verliebe." Ihre Fans sind begeistert und freuen sich für Emma. "So und nicht anders!", schwärmt ein Bewunderer und ein weiterer meint: "Oh, mein Engel! Verdient!"

Doch wer ist der Glückliche? Bereits in den vergangenen Wochen kursierten Gerüchte, dass es zwischen Emma und dem Social-Media-Star Julius Tkatschenko knistert. Mehrfach waren die beiden sichtlich vertraut miteinander zu sehen – und insbesondere ihre gemeinsamen Auftritte auf Mallorca blieben den Fans nicht verborgen. Emmas neuestes Video scheint nun vielen als weiterer Hinweis auf ihre Verbindung zu Julius, ohne dass sie seinen Namen ausdrücklich nennt.

Die Trennung von ihrem früheren Partner Umut ging alles andere als versöhnlich zu. Bereits kurz nach der Verkündung ihres Beziehungsendes schien es, als habe Emma jemanden gefunden, der ihr Herz höherschlagen lässt: Während sie ihre Zeit mit TikToker Julius auf Mallorca genoss, vergnügte sich auch Umut – und zwar mit Julia Römmelt (31). Ein ausführliches Statement rund um das Liebes-Aus möchte er übrigens erst in ein paar Monaten veröffentlichen.

Anzeige Anzeige

TikTok / julius_tkatschenko Emma Fernlund und Julius Tkatschenko auf Mallorca, April 2025

Anzeige Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Emma Fernlund und Umut Tekin bei den Reality-Awards 2024

Anzeige Anzeige