"Muse": Sängerin Miley Cyrus zeigt stolz ihr neustes Tattoo

Miley Cyrus (32) hat am Montag ein neues Tattoo enthüllt, nur einen Tag nach ihrem Geständnis, die meisten ihrer über 50 Tattoos zu bereuen. Die Sängerin ließ sich von Michelle Santana, einer bekannten Tätowiererin aus New York City, das Wort "Muse" direkt auf ihre rechte Schulter stechen. Die Tattoo-Künstlerin teilte Bilder des neuen Designs auf Instagram und schrieb dazu ein paar liebevolle Worte über die Sängerin. Fans zeigten sich in den Kommentaren begeistert, eine Person bezeichnete Miley sogar selbst als ihre Muse.

Das Motiv könnte eine besondere Bedeutung haben, denn Miley hatte zuvor in Bezug auf ihre Mutter, Tish Cyrus (58), von ihrer "Muse" gesprochen. Auf Instagram berichtete sie im April von einer privaten Performance im Chateau Marmont, bei der sie den Song "End Of The World" für ihre Mutter sang. "Ich habe das Lied nur für die Person geschrieben, die meine Muse ist – meine Mom", schrieb die "Flowers"-Interpretin damals. Trotz dieser emotionalen Verbindung zu ihrem neuen Tattoo hat Miley kürzlich im Gespräch mit der New York Times offen zugegeben, dass sie etwa 80 Prozent ihrer Tattoos infrage stellt: "Ich liebe meinen Hund, aber ich weiß nicht, für den Rest meines Lebens auf jedem Bild einen Pitbull zu haben, ist schon ziemlich extrem."

Miley ist schon immer für ihre auffälligen und oft sehr persönlichen Tattoos bekannt gewesen. Einige Motive sind mit früheren Beziehungen, etwa zu Liam Hemsworth (35) oder Cody Simpson (28), verbunden und dürften heute bittersüße Erinnerungen sein. Auch ein gemeinsames Tattoo mit Pete Davidson (31), das an ihren Auftritt bei "SNL" 2017 erinnert, gehört zu ihrer Sammlung. Während Pete aktuell daran arbeitet, seine Tattoos entfernen zu lassen, scheint Miley einen neuen Weg zu gehen: kleinere, dezente Motive mit großer emotionaler Bedeutung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Miley und Tish Cyrus im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Miley Cyrus bei der Vanity Fair Oscar Party 2025

Anzeige Anzeige