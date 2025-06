Rausschmiss von Flamme Franzi: Marc-Robin Wenz erklärt sich

Marc-Robin Wenz sorgte in der aktuellen Staffel von Ex on the Beach für einen echten Paukenschlag. Der Reality-TV-Star, der in der Show auf seine Ex-Partnerin Franziska Temme (30) traf, entschied sich in Folge neun dafür, dass sie die Villa in Mexiko verlassen musste. Dabei kamen sich die beiden während der Dreharbeiten wieder näher und verbrachten auch lustvolle Stunden miteinander. Doch in einer gemeinsamen Abstimmung, an der alle Bewohner beteiligt waren, fiel Marc-Robins Stimme gegen Franzi. Ziel seiner Entscheidung: Um ungestört Zeit mit Franzis Freundin Marta verbringen zu können, wollte er die beiden trennen.

Seine Entscheidung sorgt bis heute für Diskussionen. Gegenüber Blitzlichtgewitter erklärte Marc-Robin: "Ich weiß, es ist unkorrekt, aber du musst ja auf deinen eigenen Arsch gucken." Für ihn war klar: Trotz des Techtelmechtels gibt es für ihn und Franzi keine gemeinsame Zukunft, zudem störte ihn Franzis enge Verbundenheit zu Marta. Im Voting habe er daher die Gelegenheit genutzt, diese Situation zu ändern. "Das tat mir auch leid, aber ich will ja rausfinden, ob mit Marta was gehen könnte", fügte er hinzu. Franzi, die offenbar bis heute verletzt von der Entscheidung ist, machte ihrem Ärger auf Instagram Luft: Die Reality-TV-Bekanntheit nannte sein Verhalten "lächerlich" und kritisierte zudem, dass Marc-Robin sich bis heute nicht bei ihr entschuldigt hat.

Nicht nur Franzi musste in Folge neun ihre Koffer packen – auch für Jenny Grassl (24) war das Abenteuer zu Ende. Die Deggendorferin äußerte sich vor wenigen Tagen zu ihrer Show-Teilnahme und erklärte, dass sie nach dem Format Hilfe bei einem Psychotherapeuten gesucht hat. "Ja, ich habe mir für die Ausstrahlung einen Psychologen geholt und ich finde, es ist absolut nichts Schlimmes, sich Unterstützung zu holen", gab sie offen in einer Instagram-Story zu.

RTL Franziska Temme, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2025

RTL / Frank Fastner Jenny Grassl, "Ex on the Beach"-Kandidatin

