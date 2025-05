Bei Liveshow: Miley Cyrus litt an geplatzter Eierstockzyste

Miley Cyrus (32) hat offenbart, dass sie während einer Liveshow mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. In der Radiosendung "The Zane Lowe Show" plauderte die Sängerin aus, dass sie bei der Moderation ihrer "Miley's New Year's Eve Party" auf der Bühne eine geplatzte Eierstockzyste erlitt. Trotz starker Schmerzen zog sie die Show zusammen mit ihrer Patentante, der Country-Legende Dolly Parton (79), durch. "Es war extrem traumatisch und unfassbar schmerzhaft, aber ich habe es trotzdem gemacht", schilderte Miley die unangenehme Erfahrung.

Eierstockzysten sind nicht ungewöhnlich und meist harmlos – allerdings können größere oder geplatzte Zysten ernste Beschwerden wie starke Bauchschmerzen und Blutungen hervorrufen. Selten ist auch eine Operation notwendig. Miley beschrieb die Situation als besonders belastend, da anfangs unklar war, wodurch die Symptome ausgelöst wurden. Trotz der Herausforderung meisterte die "Flowers"-Interpretin die Liveveranstaltung, was auch von Lorne Michaels (80), dem Produzenten der Show, besonders gewürdigt wurde.

Auf der Bühne konnte sich Miley in dieser Notsituation auf Dolly verlassen. Die 79-Jährige ist nicht nur ihre Patentante, sondern unterstützte sie von klein auf bei ihren Projekten, sei es mit Gastauftritten in der Disney-Serie Hannah Montana oder durch Ratschläge in puncto Songwriting. Im vergangenen Jahr stellte sich durch eine Stammbaumanalyse heraus, dass die beiden sogar entfernt blutsverwandt sind. "Es überrascht mich nicht, denn das zwischen uns fühlt sich einfach wie Familie an", schwärmte Dolly daraufhin im Interview mit Access Hollywood.

Getty Images Miley Cyrus bei den Golden Globes 2025

Getty Images Dolly Parton und Miley Cyrus bei den Grammy Awards 2019

