Nach Streit: Billy Ray Cyrus ist stolz auf Tochter Miley

Miley Cyrus (32) und ihr Vater Billy Ray Cyrus (63) haben ihre jahrelangen Differenzen hinter sich gelassen. Erst vor wenigen Wochen bestätigte die Musikerin, dass die beiden wieder zueinandergefunden haben. Nun machte Billy Ray in einem Instagram-Post deutlich, wie stolz er auf seine Tochter ist. Er teilte einen Ausschnitt aus dem Musikvideo ihres neuen Songs "Easy Lover" und schwärmte: "Ich bin so stolz auf dich, Miley!" Neben den liebevollen Worten fügte er auch farbige Herzen hinzu. Zuvor hatte er bereits einen Beitrag von Miley auf ihrer Seite mit brennenden Herzen kommentiert.

Das Verhältnis des Vater-Tochter-Duos galt lange Zeit als sehr schwierig. Doch wie die Sängerin Anfang Mai in ihrer Instagram-Story verriet, haben sie die Unstimmigkeiten mittlerweile hinter sich gelassen. "Mein Vater und ich hatten im Laufe der Jahre unsere Herausforderungen", gab sie damals zu, stellte jedoch klar: "Jetzt, in meinen Dreißigern, steht die Familie für mich über allem. Ich bin im Reinen, weil Brücken gebaut wurden und die Zeit viel heilende Arbeit geleistet hat."

Auch zu der neuen Romanze ihres Vaters mit Elizabeth Hurley (59) fand Miley kürzlich einige nette Worte. In einem Interview mit der New York Times erklärte die Sängerin: "Jetzt, wo meine Mutter so verliebt in meinen Stiefvater ist, den ich total bewundere, und jetzt, wo ich meinen Vater sehe, wie er auch sein Glück findet, kann ich sie beide als Individuen lieben und nicht als Elternpaar. Ich gehe damit erwachsen um." Miley betonte, dass sie heute in der Lage sei, beide Elternteile unabhängig voneinander zu betrachten.

Instagram / billyraycyrus Braison Cyrus, Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus und Maxx Morando, Mai 2025

Instagram / elizabethhurley1 Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley, April 2025

