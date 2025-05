Nüchternheit: Laut Miley Cyrus half ihr der Song "Flowers"

Miley Cyrus (32) hat offenbart, wie sehr ihr der Song "Flowers" geholfen hat, ihre Nüchternheit zu festigen. Im Gespräch mit Zane Lowe von Apple Music 1 erklärte die Sängerin, dass der Titel eine zentrale Rolle in ihrem Heilungsprozess gespielt habe. "Es ging nicht anders. Und klar, da gab es Momente, die wehgetan haben, auf die ich nicht stolz bin", reflektierte sie. Doch gerade diese schwierigen Phasen hätten zu "Flowers" geführt, einem Song, der für sie "wie ein Schlüssel zu all der Heilung" gewesen sei.

Die Erfolge rund um "Flowers" kulminierten 2024, als Miley den Grammy für die beste Pop-Solo-Performance und die Auszeichnung für die Aufnahme des Jahres gewann. Obwohl sie ursprünglich nicht geplant hatte, die Verleihung zu besuchen, gab sie später zu, wie viel ihr diese Anerkennung bedeutete. "Irgendwo tief in mir brauchte ich vielleicht diese Trophäe, etwas, das sich wie eine echte Errungenschaft anfühlt", gestand die Sängerin. Bereits zuvor hatte sie ihre Nominierung mit einer Party im Chateau Marmont gefeiert, was sie als bittersüß empfand: "Ich hatte Angst, weil ich wusste, wie viel es mir bedeutet."

Miley spricht mittlerweile offen über ihre persönlichen und beruflichen Entwicklungen. In dem Interview blickte sie auch auf eine turbulente Phase zurück, als sie in einem ungewöhnlich gestalteten Haus in Hidden Hills lebte. "Es war schwarz und bunt angemalt, während alle anderen Häuser weiß waren", erinnerte sie sich. Heute sieht die Sängerin diese Zeit als lehrreiche Periode an, aus der sie gestärkt hervorging – eine Erfahrung, die sie mit der Botschaft von "Flowers" teilt. Der Song, der inzwischen zu einem Hit avancierte, ist für Miley nicht nur ein musikalischer Erfolg, sondern ein Spiegel ihrer persönlichen Heilung.

Getty Images Sängerin Miley Cyrus, Grammys 2024

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

