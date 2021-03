Ende Februar feierte die neue Netflix-Show "Ginny und Georgia" ihr Debüt und ist mittlerweile sogar auf Platz zwei der Charts des Streaminganbieters! Kein Wunder, denn das Drama mit Sitcomcharakter hat es wirklich in sich: Es handelt von dem Leben einer Alleinerziehenden, die bereits im Teenie-Alter Mutter wurde. Dabei dürften eingeschweißte Fans sofort die Parallelen zur Kultserie Gilmore Girls bemerkt haben. Doch kann die neue Produktion überhaupt mit dem Erfolgsformat mithalten?

In der Serie will Georgia (Brianne Howey, 31), die es in der Vergangenheit nicht leicht hatte, einen Neuanfang wagen. Im Alter von gerade einmal 16 Jahren war sie zum ersten Mal Mutter geworden und hatte ihre Tochter Ginny (Antonia Gentry) zur Welt gebracht. Inzwischen ist sie zweifache Mutter und ihre Älteste selbst bereits eine Teenagerin. Georgia zieht mit ihren beiden Kindern gemeinsam von Texas nach Massachusetts und hofft, dort endlich glücklich zu werden. Doch auch dort kommt es immer wieder zu verrückten Situationen, vor allem bei dem Mutter-Tochter-Gespann. Und damit nicht genug: Die kleine Familie wird bald von ihren eigenen Geheimnissen eingeholt.

Dass die Serie einige Ähnlichkeiten zum Comedy-Drama um Lorelai und Rory aufweist, ist dabei anscheinend sogar Absicht der Produktion. Bereits zu Beginn des Trailers erklärt die alleinerziehende Mutter zur Kamera gewandt: "Wir sind wie die 'Gilmore Girls', nur mit größeren Brüsten." Findet ihr, dass die neue Show es mit dem Klassiker aufnehmen kann? Stimmt ab!

Anzeige

COURTESY OF NETFLIX Brianne Howey und Antonia Gentry in "Ginny und Georgia"

Anzeige

COURTESY OF NETFLIX Szene aus der Serie "Ginny und Georgia"

Anzeige

SOPHIE GIRAUD/NETFLIX Brianne Howey und Antonia Gentry als Georgia und Ginny

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de