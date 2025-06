Bücher-Fans aufgepasst: Dua Lipa startet Literatur-Podcast

Dua Lipa (29) startet gemeinsam mit Spotify ihren neuen Video-Podcast "Service95 Book Club". Ab dem 10. Juni 2025 wird die Grammy-prämierte Sängerin laut Deadline monatlich auf der Streaming-Plattform Bücher vorstellen und mit deren Autorinnen und Autoren über ihre Werke sprechen. Im Mittelpunkt steht dabei das Segment "Dua’s Monthly Read", in dem sie persönliche Buchtipps teilt und spannende Gespräche mit den Schriftstellerinnen und Schriftstellern führt. Spotify zeigt sich begeistert über die neue Partnerschaft. "Duas einzigartige Mischung aus Stil und Literaturleidenschaft ist die perfekte Ergänzung für uns", meint Audiobooks-Redakteurin Roshni Radia.

In einem Interview verriet Dua bereits ihre drei Buchempfehlungen für den Sommer. Dazu zählen "This House of Grief" von Helen Garner, ein Sachbuch über einen aufsehenerregenden Kriminalfall, "Dream Count" von Chimamanda Ngozi Adichie sowie "Fearless & Free", die kürzlich erstmals auf Englisch erschienene Memoir von Josephine Baker. "Für mich gibt es nichts Schöneres, als mit Freunden über ein bemerkenswertes Buch zu sprechen", erklärte Dua. Im Podcast möchte sie diese Leidenschaft mit ihren Fans teilen und dabei live mit den Autoren ins Gespräch kommen: "Als jemand, die wirklich von Büchern besessen ist, wird damit ein Traum wahr", gestand die Sängerin.

Die vielseitige Künstlerin, die mit Hits wie "One Kiss" und "Levitating" weltweit bekannt wurde, zeigt sich auch abseits der Musik immer wieder als kreative Allrounderin. Mit ihrem 2022 gestarteten "Service95"-Newsletter verbindet sie spannende Projekte mit ihren persönlichen Interessen. Literatur nimmt dabei eine besondere Rolle ein, wie sie in vergangenen Interviews mehrfach betonte. Ihre Fans schätzen Dua nicht nur für ihre musikalischen Erfolge, sondern auch dafür, dass sie immer wieder neue Wege findet, ihre Leidenschaften mit der Welt zu teilen. Ihr Engagement in den Bereichen Bücher, Mode und Kultur macht sie zu einer Inspirationsquelle für viele.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sängerin Dua Lipa, Paris Fashion Week 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Dua Lipa, Juni 2024

Anzeige Anzeige