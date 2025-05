Im Juni: Das sind die neuen Filme und Serien auf Netflix

Netflix hat sein Juni-Programm für 2025 vorgestellt – und Streaming-Fans dürfen sich auf einige Highlights freuen. So feiert der koreanische Mega-Hit Squid Game am 27. Juni sein mit Spannung erwartetes Comeback. Actionfans kommen ab dem 12. Juni auf ihre Kosten, wenn "FUBAR" mit Arnold Schwarzenegger in die nächste Runde geht. Auch Reality-Fans dürfen sich freuen: Die zweite Staffel der Doku-Serie "Kaulitz & Kaulitz" mit Tom (35) und Bill Kaulitz (35) startet am 17. Juni. Darüber hinaus erweitern zahlreiche internationale Produktionen das Angebot – darunter die dritte Staffel von "Ginny & Georgia" (ab 5. Juni) sowie die Miniserie "Mercy For None", die ab dem 6. Juni verfügbar ist.

Neben neuen Serien hat Netflix im Juni auch spannende Dokumentationen und Filme im Programm. Besonders emotional: Ab dem 10. Juni beleuchtet die Serie "Trainwreck: Tragödie beim Astroworld-Festival" die dramatischen Ereignisse rund um das gleichnamige Festival. Einen Tag später folgt die Doku "Titan: Die OceanGate-Katastrophe" (ab 11. Juni), die das tragische U-Boot-Unglück von 2023 thematisiert. Auch für Kinder hält der Juni neue Highlights bereit: "Die tierischen Fälle von Kit und Sam" geht am 9. Juni mit frischen Folgen weiter, während die koreanische Animationsreihe "KPop Demon Hunters" ab dem 20. Juni zum Streamen bereitsteht.

Im Fokus der Aufmerksamkeit dürfte vor allem die zweite Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" stehen, die den Alltag der berühmten Kaulitz-Brüder begleitet. Bereits ihre erste Staffel sorgte für große Begeisterung, da die beiden Musiker mit ihrer offenen und humorvollen Art die Zuschauer begeisterten. Tom Kaulitz, der Ehemann von Heidi Klum (51), und sein Bruder Bill zeigen in der Serie nicht nur Einblicke in ihr Leben, sondern auch ihre enge Verbundenheit. Reality-Formate wie ihres sind für Netflix zu einem bedeutenden Teil des Programms geworden und werden stetig ausgebaut.

Getty Images Ein Teil des "Squid Game 2"-Casts posiert bei der Los Angeles-Premiere in 2024

Getty Images Tom und Bill Kaulitz beim Deutschen Fernsehpreis 2024 in Köln

