Bill Kaulitz scherzt: Er führt Ehe mit Heidi Klum und Tom

Heidi Klum (51), Tom Kaulitz (35) und Bill Kaulitz (35) scheinen eine ganz besondere Verbindung zu pflegen. Während Heidi und Tom seit 2019 glücklich verheiratet sind, ist Toms Zwillingsbruder Bill fast immer an ihrer Seite. Dieses enge Miteinander sorgt stets für Gesprächsstoff, vor allem bei Fans. Im Interview mit watson nahm der Sänger nun mit einem Augenzwinkern Stellung zu den Spekulationen und scherzte: "Das würde anders auch gar nicht funktionieren. Wir führen eine Ehe zu dritt."

"Tom und ich sind uns so nah, dass der Partner immer beide bekommt", erklärte Bill weiter. Heidi, die laut Bill "die erste Frau war, die das wirklich verstanden hat", scheint die besondere Dynamik jedoch zu genießen. Wie Bill erklärte, habe die 51-jährige Model-Ikone durch ihn zusätzlich zu ihrem Ehemann auch einen besten Freund dazugewonnen. "Ich habe ja direkt zwei geheiratet. [Bill] kann ich auch um Rat fragen, wenn Tom was macht, was mich nervt", zitierte der Musiker seine Schwägerin.

Dabei ist nicht immer alles perfekt zwischen den drei prominenten Persönlichkeiten. So hatte Bill in der Vergangenheit nicht nur Positives über das Zusammenleben mit Heidi und Tom geäußert. Dennoch scheint die Verbindung des Trios von tiefem Verständnis und gegenseitigem Respekt geprägt – eine außergewöhnliche Beziehung, die in der schillernden Welt des Showbiz ihresgleichen sucht.

