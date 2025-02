Simone Lugner nimmt am österreichischen "Let's Dance" teil

Simone Lugner wagt sich auf neues Terrain: In der 16. Staffel der österreichischen Tanzshow "Dancing Stars" stellt sie sich gemeinsam mit Profitänzer Danilo Campisi der Herausforderung, das Parkett zu erobern. Die erste Liveshow findet am 14. März statt, die Vorbereitungen laufen allerdings bereits. Für den Auftakt haben die beiden sich ein rasantes Programm vorgenommen: einen Quickstep zu "The Emptiness Machine" von Linkin Park. "Das Ziel ist der Sieg", erklärte die Witwe von Richard Lugner (✝91) im Vorfeld selbstbewusst im Gespräch mit Krone. Nervosität begleite sie dabei dennoch, wie sie offen zugab.

Danilo, der für seine energiegeladenen Choreografien bekannt ist, gibt sich engagiert und will seine neue Tanzpartnerin bestmöglich unterstützen. "Ich werde mein Bestes geben, um der beste Tanzpartner für Simone zu sein und ihr den richtigen Raum zu ermöglichen", schrieb er auf Instagram. Doch die Konkurrenz ist stark: Neben Simone treten unter anderem der TV-Koch Andreas Wojta, Kabarettist Wolfgang Pissecker, Schauspielerin Julia Cencig und Reality-Star Anna Strigl in der Show an. Gemeinsam mit ihren Tanzpartnern wollen auch sie alles daran setzen, die Jury und Zuschauer zu überzeugen. Die Vorfreude auf die Show scheint groß, leicht wird es für niemanden werden.

Für Simone ist das Tanzen dabei mehr als nur ein Wettbewerb. Die Liebe zum Tanz teilt sie mit ihrem verstorbenen Ehemann Richard Lugner, zu dessen Ehren sie in diesem Jahr sogar beschlossen hatte, den Wiener Opernball alleine zu besuchen. Die Teilnahme bei "Dancing Stars" ist für die Lugner-Witwe eine besondere Möglichkeit, sich neuen Herausforderungen zu stellen und gleichzeitig an eine gemeinsame Leidenschaft anzuknüpfen.

Instagram / danilo_campisi Simone Lugner mit ihrem "Dancing Stars"-Partner Danilo Campisi

Instagram / simone_lugner Unternehmer Richard Lugner und seine Frau Simone

