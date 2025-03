Kylie Jenner und J.Lo trauern auf Jesus Guerreros Beerdigung

Am vergangenen Sonntag versammelten sich Freunde, Familie und zahlreiche prominente Persönlichkeiten in Houston, um Abschied von Jesus Guerrero zu nehmen. Der Starfriseur, der enge Beziehungen zu Kylie Jenner (27) und Jennifer Lopez (55) pflegte, wurde in seiner Heimatstadt beigesetzt. Wie unter anderem TMZ berichtete, zählten Kylie, die seit fast einem Jahrzehnt von ihm frisiert wurde, und Jennifer zu den Trauergästen. Beide hatten sich nach seinem überraschenden Tod im Februar emotional in den sozialen Medien geäußert. Jesus, der mit gerade einmal 34 Jahren verstorben ist, hinterließ eine große Lücke sowohl in der Beauty-Branche als auch im Leben seiner Freunde.

Der Tod des Hairstylisten kam unerwartet, nachdem er sich bereits seit Monaten krank gefühlt haben soll. Seine Familie berichtete, dass er über Symptome wie Gewichtsverlust sowie Kälte- und Hitzeschübe geklagt habe – jedoch sei die genaue Todesursache bislang unklar. Kylie bewies große Hilfsbereitschaft und übernahm die Kosten für seine Beerdigung sowie den Transport seines Leichnams nach Houston. Auch Jennifer zeigte sich nahbar, als sie der Familie emotionale Unterstützung bot. Katy Perry (40), eine weitere prominente Klientin von Jesus, konnte aufgrund ihrer Tourvorbereitungen nicht an der Beerdigung teilnehmen, stand der Familie jedoch ebenfalls zur Seite.

Kylie und Jesus verband eine enge Freundschaft, die über die berufliche Zusammenarbeit hinausging. In einem früheren Statement bezeichnete die Unternehmerin ihn als "Licht in ihrem Leben" und "unerschütterliche Stütze". Auch Jennifer würdigte Jesus als einen Menschen, dessen warmherzige Ausstrahlung und bemerkenswerte Talente jeden Raum erfüllten. Der Verlust scheint beide Frauen tief getroffen zu haben. Mit ihrer Unterstützung möchte besonders Kylie sicherstellen, dass Jesus in bester Erinnerung bleibt. Die Familie des verstorbenen Hairstylisten drückte öffentlich ihre Dankbarkeit für den Beistand dieser prominenten Freundinnen aus.

Instagram / jesushair Jesus Guerrero, September 2024

Instagram / kyliejenner Jesus Guerrero und Kylie Jenner