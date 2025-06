Dua Lipa bestätigt offiziell die Verlobung mit Callum Turner

Dua Lipa (29) hat langersehnt bestätigt, dass sie und Schauspieler Callum Turner (35) verlobt sind. Bereits Ende Dezember sorgte die Sängerin für Spekulationen, als sie auf einem Social-Media-Foto mit einem auffälligen Diamantring am Finger zu sehen war. Nun hat sie im Interview mit der britischen Vogue offiziell verraten: "Ja, wir sind verlobt." Dua schwärmt von der Entscheidung, ihr Leben gemeinsam zu verbringen: "Es ist ein wirklich besonderes Gefühl, zu wissen, dass man den Rest seines Lebens mit seinem besten Freund verbringen möchte." Callum ließ den Ring eigens anfertigen und hatte sich dafür mit Duas Schwester Rina und ihren engen Freundinnen beraten.

Das Paar ist seit Januar 2024 zusammen und nahm sich Zeit, um die Verlobung publik zu machen. Über ihr erstes Kennenlernen erzählte die 29-Jährige, dass sie Callum im Londoner The River Café traf, wo sie von Mitbegründerin Ruth Rogers vorgestellt wurden. Ein Jahr später begegneten sich die beiden erneut bei einem Abendessen in Los Angeles – und der Funke sprang über. Interessanterweise lasen beide zu diesem Zeitpunkt denselben Roman, was sie zusammenführte. In Hinblick auf die Hochzeitsplanung reagiert die Sängerin eher zurückhaltend gegenüber dem Magazin: "Ich habe nie viel über Hochzeiten nachgedacht. Jetzt frage ich mich plötzlich: 'Was ziehe ich bloß an?'"

Dua und Callum präsentierten ihre Liebe im vergangenen Jahr immer wieder in der Öffentlichkeit. Im März wurden sie von Paparazzi im gemeinsamen Urlaub in Mexiko gesichtet, im Juli postete die Sängerin Fotos vom Glastonbury Festival, wo sie als Headliner auftrat und Zeit mit Callum genoss. Im Oktober teilte sie ein Bild, auf dem er ihr nach einer ihrer Shows liebevoll einen Kuss auf die Wange gab. Für Dua scheint Callum nicht nur als Partner, sondern auch als Mensch einen besonderen Platz einzunehmen. "Es ist bezaubernd, jemanden zu haben, der dich so gut kennt", sagte sie über ihre Beziehung im Vogue-Interview.

Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner, Juni 2025

Instagram / dualipa Sängerin Dua Lipa und Schauspieler Callum Turner, Mai 2025

