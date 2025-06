Erkannt? So sah Sängerin Dua Lipa als junges Mädchen aus

Dua Lipa (29) hat ihre Fans mit einem nostalgischen Foto aus ihrer Kindheit überrascht. Anlässlich des Geburtstags ihrer langjährigen Freundin Mia Tomlinson postete die Sängerin am Wochenende einige Throwback-Momente auf Instagram zu ihrer langjährigen Freundschaft. Auf einem Bild posieren die jungen Mädchen in einer Fotokabine, auf einem anderen posiert Dua Rücken an Rücken mit ihrer Freundin Mia. "Kann's nicht fassen! 24 Jahre Freundschaft, die immer verrückter wird. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was die nächsten 30 Jahre bringen", schrieb Dua freudig dazu.

Es ist eher selten, dass Dua Einblicke in ihre Kindheit gibt. In einem raren Interview mit People im Jahr 2023 hatte die "Dance The Night"-Interpretin ein wenig auf ihre jungen Jahre zurückgeblickt. Diese waren von diversen Umzügen und Neuanfängen geprägt. So pendelten sie und ihre Familie viele Jahre zwischen Kosovo und London. "Von klein auf hatte ich den Traum, ein Popstar zu werden, aber es schien nie etwas zu sein, das tatsächlich möglich war", berichtete Dua damals. Sie sei immer das neue Mädchen gewesen.

In den vergangenen Tagen sorgte Dua zwar nicht mit ihrer Kindheit, dafür aber mit ihrem Privatleben für Aufsehen. So datet sie seit Anfang des vergangenen Jahres Schauspieler Callum Turner (35). Könnte sie mit ihm bereits den nächsten Schritt gewagt und sich verlobt haben? So zeigte sich die 29-Jährige auf Instagram immer wieder mit einem verdächtigen Klunker an ihrem Ringfinger. Schon im vergangenen Jahr hatte ein Insider gegenüber The Sun von einer Verlobung gesprochen. "Dua und Callum sind echt verliebt und wissen, dass das für immer hält. Sie sind verlobt und könnten nicht glücklicher sein", erklärte die Quelle.

Instagram / dualipa Mia Tomlinson und Dua Lipa als Kinder

Instagram / dualipa Sängerin Dua Lipa, Mai 2025

