Dua Lipa gewinnt den Urheberrechtsstreit um Hit "Levitating"

Dua Lipa (29) kann jetzt aufatmen: Ein US-Gericht hat die Klage gegen ihren Megahit "Levitating" abgewiesen. Die Songwriter L. Russell Brown und Sandy Linzer hatten der Sängerin laut DailyMail vorgeworfen, ihre Disco-Songs "Wiggle and Giggle All Night" aus dem Jahr 1979 sowie "Don Diablo" von 1980 kopiert zu haben. US-Bezirksrichterin Katherine Polk Failla entschied jedoch, dass die Ähnlichkeiten der Melodien zu generisch und nicht schützenswert seien. Mit dieser Entscheidung, die am Donnerstag in Manhattan offiziell verkündet wurde, ist bereits der zweite Rechtsstreit um den Song zugunsten der britisch-albanischen Künstlerin ausgegangen.

Im Mittelpunkt der Klage standen die musikalischen Elemente und Rhythmen von "Levitating", die laut den Klägern den Songs aus den späten 70er- und frühen 80er-Jahren ähneln. Die Anwälte der Songwriter argumentierten, dass Dua Lipa bewusst ältere Disco-Stile nachgeahmt habe, was sie auch in Interviews wiederholt betonte. Richterin Failla stellte laut People Magazine klar, dass grundlegende musikalische Bausteine – wie in diesem Fall die als "discoartiger Pop" beschriebenen Elemente – längst nicht mehr urheberrechtlich geschützt werden könnten. Ein ähnliches Urteil wurde 2023 auch im Fall von Ed Sheerans (34) "Thinking Out Loud" gefällt, das angeblich Gayes "Let's Get It On" kopiert haben soll.

Dua, die sich aktuell für ihre "Radical Optimism World Tour" in Australien aufhält, ließ sich von dem Verfahren offenbar nicht aus der Ruhe bringen. Nur wenige Stunden vor der Bekanntgabe des Urteils wurde die britisch-albanische Musikerin beim Strandbesuch am Tamarama Beach in Sydney gesichtet. Locker posierte sie mit Fans und Rettungsschwimmern für Fotos und wirkte dabei entspannt und gut gelaunt. Seit 2020 gehört "Levitating" zu ihren größten Hits und hielt sich wochenlang in den internationalen Charts. Bereits 2023 konnte sie eine ähnliche Klage einer Reggae-Band erfolgreich abwehren, was zeigt, wie oft die Sängerin mittlerweile im Fokus von Rechtsstreitigkeiten steht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dua Lipa, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / dualipa Dua Lipa im März 2025

Anzeige Anzeige