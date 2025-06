Jannik Kontalis kann sich Trennung mit Yeliz nicht erklären

Reality-TV-Star Jannik Kontalis hat sich kürzlich zu seiner erneuten Trennung von Yeliz Koc (31) geäußert. Nachdem die beiden vor wenigen Monaten einen neuen Versuch gestartet hatten, ging die Beziehung im April endgültig in die Brüche. In einem Instagram-Q&A fragte ein Fan, was der Grund für das Scheitern des zweiten Anlaufs sei. Jannik gestand daraufhin: "Wenn ich ehrlich bin, weiß ich es selbst nicht mal." Offenbar bleibt auch ihm unklar, weshalb die Beziehung diesmal nicht funktionierte.

In den vergangenen Jahren sorgte Jannik immer wieder für Schlagzeilen, die auch sein privates Leben und insbesondere die Beziehung mit Yeliz betrafen. Doch scheinbar lässt sich der Make Love, Fake Love-Star davon nicht beeindrucken. "90 Prozent davon stimmen nicht mal, aber man kann eh nichts dagegen machen, deswegen sind mir die völlig egal", erklärte er weiter in seinem Video. Ein friedliches Beziehungsende scheint jedoch trotz dieser Haltung nicht gelungen zu sein, und die Trennung gibt Raum für Spekulationen.

In den sozialen Medien zeigt sich Yeliz auffällig oft mit emotionalen Statements, die viele als Anspielungen auf ihre vergangene Beziehung interpretieren. Sie scheint in der Trennung einen endgültigen Schlussstrich ziehen zu wollen, doch ob sie innerlich wirklich mit der Sache abgeschlossen hat, bleibt unklar. Jannik hingegen signalisiert mit seiner entspannten und reflektierten Einstellung, dass er sich von der öffentlichen Meinung nicht beeinflussen lässt. Trotz allem bleibt das einstige Traumpaar vor allem durch seine Zeit vor der Kamera untrennbar miteinander verbunden.

Katrin Hautner / ActionPress Yeliz Koc und Jannik Kontalis, Realitystars

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Dezember 2024

