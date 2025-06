Krebskranke Teddi Mellencamp soll einen neuen Freund haben

Teddi Mellencamp (43), bekannt aus "The Real Housewives of Beverly Hills", wurde am 1. Juni in Begleitung eines unbekannten Mannes bei einem Spaziergang in sportlicher Kleidung gesehen. Ein Insider bestätigte gegenüber Daily Mail, dass es sich bei dem Begleiter um ihren neuen Freund handelte. Bei ihrem Ausflug zeigten sich die beiden sehr vertraut: Der Mann legte den Arm um Teddi, küsste sie auf die Wange und rückte fürsorglich ihre Mütze zurecht, um sicherzustellen, dass diese sie gut vor der Sonne schützte – ein wichtiges Detail angesichts ihres laufenden Kampfes gegen Krebs.

Im Februar machte die TV-Bekanntheit öffentlich, dass bei ihr mehrere Hirntumore entdeckt wurden. Sie musste sich Operationen und intensiven Therapien unterziehen, die ihr jedoch positive Ergebnisse brachten. Auf Instagram gab sie Ende April bekannt, dass sich ihre Tumore durch die Behandlung zurückgebildet haben. Optimistisch teilte sie außerdem mit, dass sie nach zwei weiteren Sitzungen Immuntherapie als krebsfrei gelten könnte. Neben der Medizin scheint Teddi nun auch durch eine frische Liebesbeziehung Kraft und Hoffnung zu tanken. Wer genau ihr neuer Begleiter ist, wurde bislang noch nicht öffentlich gemacht.

Im November hatte Teddi die Scheidung von Edwin eingereicht. Nachdem bei ihr mehrere Hirntumore entdeckt worden waren, legte das Ex-Paar die Pläne jedoch vorläufig auf Eis. Ihr Ex unterstützte sie während der schweren Zeit und wich ihr nicht von der Seite. Vor rund drei Wochen entschlossen sich die beiden jedoch dazu, die Scheidung nun weiter voranzutreiben. Am 8. Mai teilte Edwin dem Gericht mit, dass er bereits alle erforderlichen Finanzunterlagen ausgetauscht habe, wie Daily Mail damals berichtete.

Getty Images Teddi Mellencamp, TV-Star

Instagram / edwinarroyaveofficial Edwin Arroyave und Teddi Mellencamp, Februar 2025

