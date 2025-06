Krebskranke Teddi Mellencamp wird für Datingleben kritisiert

Teddi Mellencamp (43), bekannt aus der Reality-TV-Show Real Housewives of Beverly Hills, sieht sich aktuell mit heftiger Kritik konfrontiert. Während sie gegen den Krebs im vierten Stadium kämpft, hat sie sich entschieden, ihr Leben aktiv zu gestalten und nicht aufzugeben. Dazu gehört auch, dass Teddi kürzlich eine neue Beziehung eingegangen ist und einen Hund zur Pflege aufgenommen hat. Doch einige Stimmen im Netz werfen ihr vor, dass sie sich lieber ausschließlich auf ihre Gesundheit und ihre Kinder konzentrieren solle. Auf Instagram und Co. häufen sich Kommentare wie: "Wie kann sie in ihrer Situation daten?" Zu diesen Vorwürfen hat sich die dreifache Mutter nun klar geäußert.

In ihrem gemeinsamen Podcast "Two Ts in a Pod" mit Kollegin Tamra Judge (57) erklärt Teddi: "Wenn ich mich in einer Situation aktiv halte, um nicht depressiv zu werden, warum sollte das ein Problem sein?" Unterstützung erfährt sie auch von ihrem Arzt, der ihr riet, trotz ihrer Diagnose weiterhin das Leben zu genießen. "Du solltest Spaß haben und versuchen zu lachen", zitiert sie seinen Rat. Teddi betont, dass ihr Alltag mit ihrem neuen Partner sowie dem Hund ihr nicht nur selbst guttue, sondern auch ihre Kinder glücklich mache. Auch Tamra nimmt kein Blatt vor den Mund und unterstützt ihre Freundin: "Wenn Teddi daten will, dann hat da niemand etwas zu meckern. Das Leben hört nicht auf, nur weil man Krebs hat."

Teddi, die sich im letzten November von ihrem Mann Edwin Arroyave (48) getrennt hatte, setzt alles daran, ihre Lebensfreude zu bewahren. Über ihren neuen Partner schwärmte sie bereits, nannte jedoch seinen Namen nicht. "Er ist ein sehr lieber und netter Kerl, der sich gut um mich kümmert", verriet sie gegenüber Page Six. Trotz der Herausforderungen, die ihr aktueller Gesundheitszustand mit sich bringt, scheint die 43-Jährige alles daranzusetzen, Hoffnung und Positivität zu bewahren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Teddi Mellencamp bei einem Event im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Teddi Mellencamp, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige