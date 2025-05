Edwin Arroyave und Teddi Mellencamp setzen Scheidung fort

Teddi Mellencamp Arroyave (43) und Edwin Arroyave (48) haben beschlossen, ihre Scheidung nun endgültig voranzutreiben. Die beiden wollen sich trennen, obwohl Teddi weiterhin mit den Folgen ihrer schweren Krebserkrankung kämpft. Noch im Februar, als bei der ehemaligen Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin mehrere Hirntumore entdeckt wurden, hatte das Paar seine Scheidungspläne auf Eis gelegt. Edwin unterstützte Teddi durch zahlreiche Operationen und Behandlungen, war an ihrer Seite und half ihr in der Zeit der Krankheit. Doch jetzt haben sie entschieden, dass ihre Ehe nicht gerettet werden kann. Am 8. Mai teilte Edwin dem Gericht mit, dass er bereits alle erforderlichen Finanzunterlagen ausgetauscht habe, wie Daily Mail berichtet.

Schon im November hatte Teddi die Trennung auf Instagram verkündet und betont, wie wichtig ihr das Wohlergehen ihrer drei Kinder sei. Trotz einer zunächst angespannten Stimmung, unter anderem wegen Streitigkeiten um Sorgerecht und Unterhalt, ging es beiden in der Zwischenzeit vor allem um Teddis gesundheitliche Situation. Ein Bekannter berichtete, dass Edwin sich aufopferungsvoll um Teddi kümmerte und sie in den vergangenen Monaten bei ihm blieb. Doch wie der Insider auch gegenüber dem Magazin preisgibt: "Ihre Ehe ist vorbei, und sie wollen die Sache einvernehmlich und mit viel Respekt beenden."

Zuletzt hatte Teddi erfreuliche Neuigkeiten für ihre Fans: Die Tumore in ihrem Gehirn und ihren Lungen sind stark geschrumpft, die Ärzte geben ihr große Hoffnungen, dass sie bald krebsfrei sein könnte. Zwei Behandlungen mit Immuntherapie stehen noch an, das endgültige Ergebnis wird Anfang Juni erwartet. Dennoch zehrt die Krankheit weiterhin an ihren Kräften und ihrer mentalen Gesundheit. Wie sie selbst auf Instagram schilderte, ist selbst die Frage, ob sie eine Perücke tragen soll, manchmal schon zu viel. Dennoch zeigt sie sich auch immer wieder stark ihrer Community gegenüber.

Instagram / edwinarroyaveofficial Edwin Arroyave und Teddi Mellencamp, Februar 2025

Getty Images Teddi Mellencamp, April 2025

