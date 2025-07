Der Krebs hat Teddi Mellencamps Leben als Mutter verändert

Teddi Mellencamp (44), bekannt aus "Real Housewives of Beverly Hills", hat offen darüber gesprochen, wie sich ihre Rolle als Mutter verändert hat, seit sie eine Krebsbehandlung durchläuft. Die 44-Jährige kämpft derzeit gegen Hautkrebs und erklärte in einem Interview mit Glamour, wie schwer es für sie sei, ihren Alltag mit ihren Kindern Slate, Cruz und Dove, die aus ihrer Ehe mit Edwin Arroyave (48) stammen, zu bewältigen. "Manche Tage packe ich und bin bei jeder Aktivität dabei, als wäre ich die alte Version von mir. Aber an anderen Tagen schreibe ich einen Plan für sie auf, weil ich es selbst nicht mehr schaffe", sagte Teddi.

Die Veränderungen haben auch Teddis Blick auf den Alltag beeinflusst. Früher war gemeinsames Fernsehen mit den Kindern für sie keine "Qualitätszeit" – heute weiß sie diese ruhigen Momente umso mehr zu schätzen. Kommunikation sei dabei ihr wichtigstes Werkzeug geworden, um ihre Bedürfnisse klarzumachen – gegenüber Kindern, Familie und Freunden. Ihr Ex-Mann Edwin lobte sie kürzlich auf Instagram als starkes Vorbild für die gemeinsamen Kinder. Zu einem Familienfoto schrieb er: "Deine Widerstandskraft, dein Durchhaltevermögen und deine Stärke zeigen unseren Kindern, was ein echter Krieger ist. Möge Gott dir dein bestes Jahr aller Zeiten schenken."

Auch in ihrem Privatleben stellt sich Teddi großen Herausforderungen. Erst kürzlich ging ihre kurze Beziehung zu Ricci Rea zu Ende. Die Belastungen ihrer Krankheit und der damit verbundene Fokus auf ihre Gesundheit machten es ihr unmöglich, sich voll und ganz auf eine neue Partnerschaft einzulassen. Stattdessen konzentriert sie sich darauf, Zeit für Erholung zu finden, wenn sie nicht gerade für ihre Kinder da ist. Teddi, die in der Vergangenheit oft ihre Energie und Lebensfreude betonte, zeigt trotz aller Schwierigkeiten, wie stark sie auch in dieser herausfordernden Phase ihres Lebens bleibt.

Getty Images Teddi Mellencamp bei einem Event im Mai 2025

Instagram / edwinarroyaveofficial Edwin Arroyave und Teddi Mellencamp, Februar 2025

Getty Images Teddi Mellencamp, "Real Housewives of Beverly Hills"-Darstellerin