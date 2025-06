Teddi Mellencamp bestätigt: Sie lernt gerade jemanden kennen

Schon vor wenigen Tagen wurde vermutet, dass Teddi Mellencamp (43) einen neuen Partner an ihrer Seite hat. Nun klärt die The Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit auf: Sie datet tatsächlich gerade einen neuen Mann. "Ich treffe mich mit jemandem. Er ist nett zu mir. Er kümmert sich gut um mich. [...] Er ist nicht verheiratet und hat keine Kinder", erzählt Teddi in ihrem Podcast "Two Ts In a Pod". Er sei aber ein sehr privater Mensch, so der Realitystar. Deshalb ist es wohl eher unwahrscheinlich, dass Teddi ihn so schnell zeigen wird. Indem sie die Neuigkeiten jetzt öffentlich mache, wolle sie aber Spekulationen und Schlagzeilen um ihr Privatleben vermeiden.

Kurz bevor Teddi von ihrem geheimnisvollen Partner erzählte, wurde sie schon in Begleitung eines Unbekannten bei einem Spaziergang gesehen. Laut Daily Mail soll es sich dabei um den Mann an ihrer Seite gehandelt haben. Das bestätigte die US-Amerikanerin zwar nicht, aber dafür zeigten sich die beiden sehr vertraut. Er legte fest den Arm um sie und küsste sie sogar auf die Wange. In einer liebevollen Geste rückte er zudem ihre Mütze zurecht, um sie vor den Sonnenstrahlen zu schützen. Die Fürsorglichkeit ist sicher etwas, das Teddi zu schätzen weiß, denn sie kämpft seit mehreren Monaten gegen Krebs – der Schutz vor den UV-Strahlen ist daher unerlässlich.

Kraft tankt Teddi aktuell sicher in ihrer frischen Beziehung. Unterstützung bekommt sie im Kampf gegen die Krankheit aber auch von ihrem Ex Edwin Arroyave (48). Mit ihm war sie bis zum November 2024 verheiratet, bevor sich die beiden nach 13 Ehejahren trennten. In der aktuell schwierigen Zeit ist Edwin aber weiter für die Mutter seiner drei Kinder da. Der Krebs befindet sich bei Teddi aktuell im vierten Stadium und die 43-Jährige unterzieht sich diversen Behandlungen. Im Netz nimmt sie ihre Fans immer wieder in ihren Alltag mit der Krankheit mit und macht auch kein Geheimnis daraus, wie schwer es für sie ist. "Die alltägliche Entscheidung: Perücke oder keine Perücke. An schlechten Tagen neige ich dazu, mich für die Perücke zu entscheiden", schrieb sie erst Anfang Mai in einem emotionalen Instagram-Post.

Getty Images Teddi Mellencamp, April 2025

Getty Images Edwin Arroyave und Teddi Mellencamp im September 2022

