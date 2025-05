Ehrliche Einblicke: Krebskranke Teddi Mellencamp leidet

Teddi Mellencamp (43) kämpft gegen Krebs in ihrem Gehirn und ihrer Lunge im vierten Stadium. Gegenüber ihren Fans beschönigt die Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit nichts – auf Instagram meldet sie sich mit einem herzzerreißenden Update. "Die alltägliche Entscheidung: Perücke oder keine Perücke. An weinenden Tagen neige ich dazu, mich für die Perücke zu entscheiden", gesteht Teddi ihren Fans zu einem Foto, auf dem sie sich mit Perücke zeigt. Teddi gilt als starke Frau, doch mit ihrem Post macht sie deutlich, aktuell auch viel zu leiden.

"Die Höhen und Tiefen der Behandlung von Gehirn- und Lungentumoren im 4. Stadium. Bitte gehen Sie zu Ihren jährlichen Untersuchungen", appelliert Teddi deshalb an ihre Community. Besonders da der Mai der Monat der Melanomaufklärung ist. "Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, um einen Termin zu vereinbaren und einen Freund oder einen geliebten Menschen daran zu erinnern", erklärt die dreifache Mutter in ihrem Statement abschließend. Vor wenigen Tagen konnte sie aber positive Nachrichten verkünden: Die Tumore in ihrem Hirn und ihrer Lunge sind beachtlich geschrumpft – die anstrengenden Behandlungen schlagen offenbar an.

Im Februar machte Teddi öffentlich, dass bei ihr Hirntumore entdeckt worden waren. Zwei Monate später musste sie erneut schreckliche Nachrichten bekannt geben: Sie hat Krebs im vierten Stadium. "Ich kämpfe um mein Leben, aber auch um das Leben meiner Familie und all der Menschen, die ich liebe", gab sie damals gegenüber US Weekly zu. Im Netz geht sie offen mit ihrer Krankheit um – so zeigte sie kürzlich die Narben ihrer Kopf-OP. "Als ich dieses Bild zum ersten Mal sah, die Narben auf meinem Kopf und meinem Arm, musste ich weinen. Dann spürte ich eine Wärme durch meinen Körper strömen und fühlte eine Art Frieden", erklärte sie ehrlich zu den Fotos.

Instagram / justicemellencamp Justice mit ihrer Schwester Teddi Mellencamp im Januar 2025

Instagram / teddimellencamp Teddi Mellencamp, April 2025