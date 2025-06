Support im Krebskampf: Teddi Mellencamp hat neuen Freund

Teddi Mellencamp (43), bekannt aus The Real Housewives of Beverly Hills, befindet sich momentan mitten in ihrer Behandlung gegen den Krebs im vierten Stadium. Trotz der Herausforderungen hat die dreifache Mutter eine neue Beziehung begonnen. Über ihren unbekannten Freund schwärmte sie in einem Interview im Podcast "Diamond in the Rough" und erzählte, wie einfühlsam und verständnisvoll er mit ihrer Situation umgeht. Kürzlich begleitete er sie zu einer Veranstaltung und blieb an ihrer Seite, weil er merkte, wie niedergeschlagen sie war. "Er ist wirklich süß und verständnisvoll", so Teddi.

In ihrem eigenen Podcast "Two Ts In a Pod" berichtete Teddi zuletzt, dass sich ihre Gesundheit in kleinen Schritten verbessert. Eine letzte Untersuchung habe gezeigt, dass die Tumore nicht gewachsen seien und teilweise sogar schrumpfen. Dennoch, so die Ärzte, befinde sie sich weiterhin im vierten Krebsstadium. Die Immuntherapie, die sie momentan erhält, sei kräftezehrend, doch Teddi zeigte sich optimistisch. "Ich bin in der Ein-Prozent-Verbesserungsspanne", sagte sie und hofft weiterhin auf einen vollständigen Rückgang der Krankheit. Ihrem neuen Freund gegenüber machte Teddi schon früh klar, was sie aktuell leisten kann und welche Prioritäten sie setzen muss.

Nach der Trennung von ihrem Mann Edwin Arroyave (48), mit dem sie drei Kinder hat, hatte Teddi sich bewusst Zeit gelassen, um wieder jemanden zu daten. Erst kürzlich gab sie bekannt, dass sie sich mit jemandem trifft, ohne allerdings Details zu verraten. Ihr neuer Partner scheint genau die Geduld und Stärke zu haben, die Teddi in dieser besonderen Zeit benötigt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Teddi Mellencamp bei einem Event im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Teddi Mellencamp, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Getty Images Edwin Arroyave und Teddi Mellencamp