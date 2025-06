Für Giuliano Hediger war Ex Ariel die "Liebe seines Lebens"

Giuliano Lorenzo Hediger hat in einer Fragerunde auf Instagram offen über die Beziehung zu seiner Ex-Partnerin Ariel, bekannt aus der Show Love Fool, gesprochen. Die beiden hatten im Sommer 2024 ihre Trennung bekannt gegeben. Jetzt beschreibt der Reality-TV-Star Ariel als die "Liebe meines Lebens" und erinnert sich: "Klar, wir hatten auch schöne Zeiten. Wir haben uns ja auch nicht ohne Grund füreinander entschieden und auch dafür, ein Kind zusammenzubekommen."

Doch nicht alles blieb rosig, wie Giuliano weiter erläutert. Im Verlauf der Beziehung hätten Vertrauen, Respekt und gegenseitiges Verständnis zunehmend gelitten. Stattdessen waren immer häufiger Streit und Uneinigkeit an der Tagesordnung, was letztendlich das Aus der Liebe besiegelte. Seine Worte lassen auf einen gewissen Wehmut schließen, gleichzeitig zeigt er jedoch auch ein Maß an Akzeptanz gegenüber dem Scheitern seiner Beziehung zu Ariel.

Ariel hingegen warf in der Vergangenheit keinen so positiven Blick auf die gemeinsame Zeit zurück. Sie machte deutlich, dass sie keine Möglichkeit für ein Liebes-Comeback sieht und deutete in sozialen Medien an, dass die Beziehung mit Giuliano für sie belastend war. Der Reality-TV-Star Giuliano hingegen hebt trotz allem den Zauber vergangener Tage hervor, was Einblicke in eine emotionale und komplexe Partnerschaft gewährt, die sowohl Höhen als auch Tiefen erlebte.

Instagram / _ariel__61 Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger im Jahr 2024

RTL Giuliano und Ariel, "Love Fool"-Stars

