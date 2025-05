Das passiert am Ende der fünften Folge von "Die Verräter"

In wenigen Folgen steht fest, ob sich die Loyalen oder die Bösewichte den Die Verräter – Vertraue Niemandem!-Sieg sichern werden. In der fünften Folge gerät vor allem Thaddäus Meilinger (43) ins Kreuzfeuer der Mitspieler. Seine Mitstreiter sind in ihrer Entscheidung so festgefahren, dass der Schauspieler keine Chance mehr hat, sich zu verteidigen. Mit dem eindeutigsten Ergebnis der Staffel muss Thaddäus weichen. Der Schock, dass der GZSZ-Star ein Loyaler und kein Verräter ist, steht den anderen ins Gesicht geschrieben. Vor allem Joe Laschet zweifelt an seiner Menschenkenntnis, denn der Sohn von Armin Laschet (64) war sich sicher, dass Thaddäus ein Verräter ist. "Ich vertraue mir nicht mehr", gesteht er nach dem runden Tisch und verdächtigt nun Charlotte Würdig (46) – damit ist er auf der richtigen Spur.

Trotz Thaddäus' Spiel-Aus gibt es noch zwei weitere Stars, die um ihren Verbleib bangen müssen: Marie Reim (25) und Ralf Bauer (58). Die Sängerin und der Schauspieler stehen auf der Todesliste der Verräter. Einer der beiden wird definitiv sterben – aber wen wird es treffen? Das wird sich erst in der kommenden Folge zeigen. Aktuell gibt es noch drei Verräter und vier Loyale. Charlotte, Mirja du Mont (49) und Motsi Mabuse (44) gegen Younes Zarou (27), Marie, Ralf und Joe.

Zum Start der neuen Staffel konnte sich "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" über Top-Quoten freuen. Besonders in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielte das Format einen starken Marktanteil von 13,6 Prozent. Damit legte die Show den bisher besten Staffelauftakt hin. Insgesamt schalteten zur ersten Folge rund 1,76 Millionen Zuschauer ein und machten den Start für Sonja Zietlow (57) und ihre Kandidaten zu einem echten Erfolg. Das berichtete das Presseportal.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Thaddäus Meilinger bei "Die Verräter – Vertraue Niemandem!", 2025

Anzeige Anzeige

RTL Sonja Zietlow und der Cast von "Die Verräter – Vertraue Niemandem!", 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige