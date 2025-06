"Goodbye Deutschland"-Paar kann sich Kinderwunsch erfüllen

Zara und Jiorgo, bekannt aus der VOX-Sendung Goodbye Deutschland, leben als kinderloses Paar auf Kreta. Sie wünschen sich jedoch seit Jahren ein Kind. Dieser unerfüllte Wunsch hat das Leben des Paares bisher stark belastet. Besonders Jiorgo fand deutliche Worte: "Man kann das Leben nicht genießen, wenn man keine Kinder hat." Doch in der aktuellen Folge der Sendung gibt es für die beiden endlich einen Grund zu feiern: Ein Schwangerschaftstest bringt die erhoffte Wendung – Zara ist schwanger! Überwältigt vor Freude fällt sich das Paar vor laufender Kamera in die Arme. Jiorgo versucht noch, Zara zu beruhigen: "Weine jetzt nicht", doch sie kann ihre Tränen des Glücks nicht zurückhalten.

Zwei Jahre lang hatten die beiden alles versucht, um Eltern zu werden. Sie kämpften Seite an Seite mit den Herausforderungen, die ein unerfüllter Kinderwunsch mit sich bringt. Nun, endlich, begrüßen sie diese große Veränderung in ihrem Leben. Zara ist in der dritten Woche schwanger, ein Moment, den sie sofort mit ihrer Familie teilt. Emotional ruft sie ihre Großmutter an und verkündet: "Omi, ich habe tolle Nachrichten. Ich bin schwanger!" Dieser emotionale Augenblick zeigt, wie lange diese Nachricht erwartet wurde und wie sehr sich alle für die werdenden Eltern freuen.

Weniger glücklich geht es bei einem anderen Paar der beliebten Auswanderer-Show zu: Katharina und Mirko Perkovic sorgten erst kürzlich für eine eher traurige Überraschung. Sie haben sich nach insgesamt zehn Jahren Beziehung endgültig getrennt. Gegenüber der Mallorca Zeitung bestätigt Mirko: "Diese Entscheidung war kein plötzlicher Bruch, sondern das Ergebnis eines langen Prozesses." Grund für das Liebes-Aus sei unter anderem das gemeinsame Restaurant auf der Touri-Insel gewesen.

RTL+ Logo zur Sendung "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer"

Instagram / katharina_perkovic Katharina und Mirko Perkovic, November 2019

