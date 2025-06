Kim Virginia Hartung und Nikola haben Verlobung aufgelöst

Ist bei Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) jetzt alles aus und vorbei? Die Influencerin musste vor wenigen Tagen ins Krankenhaus. Seitdem meldete sie sich nicht mehr selbst. Stattdessen übernahm ihr Management den Content auf ihren Social-Media-Kanälen. Nun kommt endlich ein Update – und das hat es in sich. "Ich weiß leider immer noch nicht, wie ich erklären kann, was genau passiert ist. Ich bin einfach nur maßlos enttäuscht, unendlich schockiert, traurig und wütend zugleich! Ich werde nicht mehr schweigen und mich kleinhalten lassen! Und bevor es woanders steht: Die Verlobung mit Nikola ist unwiderruflich beendet! Wir sind nicht mehr verlobt", schreibt Kim in ihrer Instagram-Story.

Warum genau die beiden ihre Verlobung auflösten und ob das jetzt auch das endgültige Liebes-Aus ist, verriet Kim nicht. Sie wolle sich mit Details melden, wenn sie so weit ist. Darüber hinaus gibt sie ein Update zu ihrem Gesundheitszustand. Aktuell liege die 30-Jährige immer noch im Krankenhaus: "Ich liege immer noch stationär im Krankenhaus nach einem Vorfall mit körperlicher Gewalt. Ich stehe unter starker Medikation, mehr möchte ich aktuell nicht dazu sagen." Was vorgefallen ist, erzählt das Reality-Sternchen ebenfalls nicht.

Die Nachricht von dem Ende ihrer Verlobung dürfte für viele Fans plötzlich gekommen sein. Denn eigentlich hätte es bei Kim und Nikola kaum besser laufen können. Die beiden waren verlobt, erwarteten ihr erstes gemeinsames Kind und bauten sich ein gemeinsames Leben in Dubai auf. Immer wieder schwärmten sie im Netz voneinander und betonten, schwer verliebt zu sein. Anfang Juni meldete Kim sich dann aus dem Krankenhaus. "Heute hat als einer der schönsten Tage begonnen und ist in einem Albtraum geendet. Ich wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Ich kann kaum atmen oder denken", war zu dem Zeitpunkt alles, was sie ihren Fans mitteilte.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, April 2025

