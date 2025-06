Bei Leylas Arzt: Mama Lahouar lässt sich Lippen aufspritzen

Leyla Lahouar (29) hat ihre Fans auf Instagram einmal mehr in ihren Alltag mitgenommen – dieses Mal in Begleitung ihrer Mutter. Für die beiden Frauen ging es zu einem Beauty-Doc-Besuch. Dort stand ein ganz besonderer Eingriff auf dem Plan, denn die Mama der Reality-TV-Bekanntheit entschied sich, ihre Lippen aufspritzen zu lassen. Leyla scherzte in ihrer Story: "Ihr habt es alle in die Kommentare geschrieben, dass meine Mutter keine Lippen hat. Jetzt ist es so weit." Der Arzt, zu dem sie gemeinsam gingen, ist kein Unbekannter für die Verlobte von Mike Heiter (33), denn es handelt sich um ihren "Arzt des Vertrauens".

Für Leyla ist der Besuch beim Beauty-Doc nichts Neues, allerdings legt sie inzwischen deutlich mehr Wert auf eine natürlichere Optik. So hatte sie sich vor Kurzem dazu entschieden, Hyaluron aus ihrem Gesicht auflösen zu lassen, nachdem ihr Look ihr zu markant erschien. Noch während sie bei sich selbst wieder mehr Natürlichkeit einziehen lässt, spielt sie dennoch mit der Idee, ihre Lippen erneut aufbauen zu lassen – aber dieses Mal mit einem dezenten, natürlichen Look.

Leylas offene Art im Umgang mit Beauty-Behandlungen begeistert ihre Fans schon seit Langem. Die 29-Jährige teilt nicht nur ihre Erfahrungen, sondern spricht auch oft ganz offen über ihre Beweggründe und die Ergebnisse. Auf Social Media betont sie immer wieder, dass dieses Thema für sie aus einer Mischung aus Selbstbewusstsein und Selbstverwirklichung besteht. Mit ihrer Entscheidung, Hyaluron aufzulösen, signalisiert sie in letzter Zeit einen bewussten Wandel hin zu mehr Natürlichkeit, der von ihrer Community positiv aufgenommen wurde.

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouars Mama im Juni 2025

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, Realitystar

